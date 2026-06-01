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Celtic rompe con Lech Poznan por Luis Palma y Sevilla ya lo sabe: “Negociaciones finalizadas”

Todo ha dado un giro inesperado con Luis Palma, uno de los grandes protagonistas de Honduras en el mercado de fichajes.

José Rodas

Por José Rodas

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Todo ha cambiado para Luis Palma.
© Deportes TVCTodo ha cambiado para Luis Palma.

El futuro del futbolista hondureño Luis Palma vuelve a dar un giro inesperado. El Celtic de Escocia, dueño de su pase, ha rechazado la última oferta del Lech Poznań y ha decididodar por terminadas las negociaciones con el equipo polaco.

Con esta postura, el cuadro escocés ha dejado un mensaje muy claro: si el actual campeón de Polonia quiere quedarse con el atacante catracho, tendrá que pagar la cláusula de rescisión completa, la cual está fijada en 4 millones de euros.

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“Celtic rechazó nuevamente la propuesta de Lech Poznań por el traspaso de Luis Palma. El cuadro escocés dio por finalizada las negociaciones con el campeón de Polonia”, detalló el periodista Álvaro de la Rocha.

El tiempo corre en contra del Lech Poznań. El club polaco tiene exactamente una semana para hacer efectivo el pago si no quiere perder al jugador. Por ahora, el panorama luce complicado, ya que el entorno cercano a Luis Palma asegura que la directiva del Lech no se ha vuelto a comunicar con ellos.

Sevilla se mantiene al acecho

Mientras el Lech Poznań decide qué hacer, la situación del hondureño ha despertado el interés en otras ligas importantes de Europa.

Desde España, el Sevilla está siguiendo muy de cerca todo lo que sucede, esperando el momento exacto para dar un paso al frente si las negociaciones en Polonia fracasan definitivamente.

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En resumen

  • El Celtic rechazó la oferta del Lech Poznań y cerró las negociaciones por Luis Palma.
  • Si el club polaco quiere quedarse con el hondureño, debe pagar su cláusula de 4 millones de euros en un plazo de una semana.
  • Sevilla sigue de cerca la situación, atento a lo que pase con el futuro del atacante.
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