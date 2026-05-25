Después de perder en el global contra Cruz Azul, Pumas podría cambiar de técnico para el Apertura 2026.

A pocas horas de haber transcurrido, la final perdida por Pumas contra Cruz Azul podría ocasionar la primera salida en la institución universitaria. Tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla podrían tener un nuevo entrenador en la próxima temporada.

Desde México llega la información de que Efraín Juárez dejaría de ser el técnico de Pumas. El periodista Alejandro Gómez reveló en AS Claro una conversación que mantuvo con el entrenador en la que el DT le aseguraba su salida del club felino.

La fuente mencionada filtró: “Efraín Juárez dice: ‘Me voy, ahora voy a Europa’. Yo le pregunto: ‘¿Te vas de vacaciones o te vas del equipo?’. Él responde: ‘Me voy del equipo’. Efraín Juárez anuncia en este momento, a través de AS Claro por W Deportes, que deja al equipo universitario. Después habrá que analizar con más calma qué pasó“.

ver también Keylor Navas pasará por el quirófano y Pumas ya le busca un reemplazante tras la final de la Liga MX

Según pudo informar el periodista Fabrizio Domínguez, Efraín Juárez tendría dos acercamientos para continuar su carrera fuera de México, precisamente en Europa. Uno sería del fútbol belga mientras que el otro estaría en el Girona de España.

La otra versión: en Pumas dicen que Efraín Juárez se queda

Con este diálogo que dio a conocer el periodista, la salida de Efraín Juárez sería cuestión de horas. Sin embargo, hay otras fuentes que no confirman esta renuncia. El periodista Antonio Camacho sostiene que el entrenador seguirá con los Auriazules.

Antonio Camacho en X.

Publicidad

Publicidad

Además, el periodista Brian Sales agregó que la idea de Pumas es que Juárez siga siendo el entrenador. También recordó cuando Efraín comentó que quisiera ser el Ferguson de Pumas.

Brian Sales en X.

Publicidad

En resumen

Efraín Juárez dejaría la dirección técnica de Pumas tras perder la final contra Cruz Azul.

dejaría la dirección técnica de Pumas tras perder la final contra Cruz Azul. El periodista Alejandro Gómez reveló en AS Claro que el entrenador se marcharía a Europa.

reveló en AS Claro que el entrenador se marcharía a Europa. El estratega tendría ofertas del fútbol de Bélgica y del Girona de España.