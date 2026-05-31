Platense fija postura con Erick Puerto y Motagua ya conoce lo que debe hacer para ficharlo

"Yio" Puerto se ha convertido en el objetivo de Motagua y desde el "Tiburón Blanco" ya fijaron su postura en el mercado de fichajes.

Erick Puerto se ha convertido en el nombre que con el que Motagua estaría buscando romper el mercado de fichajes en el fútbol de Honduras. El objetivo es claro, ser protagonistas en los tres títulos que estarán en disputa el segundo semestre de 2026.

Los reportes señalan que el director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre se ha fijado en Puerto como el principal objetivo para reforzar al ataque del Ciclón Azul tras haber obtenido el título 20 en el Clausura 2026.

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Eso sí, la llegada del jugador depende de muchos factores. Fútbol Centroamérica conoció que las Águilas Azules preguntaron al Platense por el futbolista de 24 años, esos primeros contactos dejaron la negociación lejos de llegar a buen “Puerto”.

Y es que, “Yio” posee contrato con el “Tiburón” y las altas pretensiones económicas del club, hacen casi imposible que el artillero llegue a las filas del cuadro azul.

En el mercado de pases anterior, la directiva de Platense fijó el precio en 500 mil dólares, y de seguir siendo ese el costo, su llegada al “Nido”, sería imposible en una operación de compra definitiva.

Buscan delantero centro

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Lo cierto es que, Motagua no se duerme en los laureles, y de no concretarse la llegada de Erick Puerto, el club ya trabaja en la posibilidad de fichar otro delantero sudamericano.

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De concretarse, Rodrigo de Olivera y Jhon Kleber tendrían un nuevo compañero en el ataque para luchar por la Supercopa, Copa Centroamericana y Liga Nacional.

Las altas anunciadas

Recientemente el club anunció la llegada de Jesús Batiz y el lateral izquierdo Valerio Marinacci, pero se esperan que la próxima semana se sumen entre dos y cuatro refuerzos más. Además, el club anunciará nuevas bajas.