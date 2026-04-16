Un aficionado de Pumas lastimó a Keylor Navas: la insólita situación que vivió en su llegada a San Luis con Pumas

Keylor Navas sigue siendo un imán de atención en cada lugar al que va. El histórico portero costarricense, hoy figura de Pumas, volvió a quedar en el centro de la escena en la previa del duelo ante Atlético San Luis por el Clausura 2026, un partido clave en la lucha por meterse en los playoffs.

El equipo universitario llegó este viernes a San Luis en medio de una gran expectativa. Cientos de aficionados de Pumas se acercaron para recibir al plantel, buscando una foto, un saludo o simplemente estar cerca de sus ídolos en un momento decisivo del torneo.

En ese contexto, Navas fue uno de los más buscados. Su trayectoria, su pasado en Europa y su peso dentro del equipo lo convierten en uno de los jugadores más reconocidos del plantel. En tono paródico, donde aparece Keylor, aparece una multitud.

La insólita situación que vivió Keylor Navas

Pero lo que debía ser un recibimiento normal terminó en una escena insólita. En medio del contacto con los hinchas, una aficionada tomó de la mano al arquero y no lo soltó. La situación, lejos de ser un simple gesto de cariño, se volvió incómoda.

La mujer comenzó a jalarlo con fuerza, al punto de estirarle el brazo de manera evidente. La reacción de Navas fue inmediata. Su gesto facial dejó claro que algo no estaba bien y que el tirón había sido más fuerte de lo esperado.

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El momento generó sorpresa entre los presentes. No es habitual ver a un jugador de su experiencia en una situación así, mucho menos en una llegada donde lo que predomina suele ser el entusiasmo y el respeto.

Más allá del episodio, no se reportaron consecuencias graves. Todo quedó en un susto y en una imagen que rápidamente empezó a circular por redes sociales, alimentando el debate sobre los límites en este tipo de interacciones.

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Mientras tanto, Pumas se enfoca en lo realmente importante. El partido ante Atlético San Luis puede definir buena parte de su futuro en el torneo y cada punto es clave en este tramo final.

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Datos Claves

Keylor Navas sufrió un fuerte tirón de brazo por una aficionada en San Luis .

sufrió un fuerte tirón de brazo por una aficionada en . El club Pumas visitó al Atlético San Luis este viernes por el torneo Clausura 2026.

visitó al este viernes por el torneo Clausura 2026. La llegada del equipo universitario convocó a cientos de aficionados previo a los playoffs.