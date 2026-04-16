Decisión tomada: Fernando Batista ya definió el futuro de Keylor Navas en La Sele tras la fecha FIFA

La Selección de Costa Rica empieza a acomodarse tras el golpe que significó quedarse fuera del Mundial 2026, y en ese proceso hay decisiones que trascienden lo futbolístico. Una de ellas tiene que ver con Keylor Navas, símbolo de toda una generación y nombre inevitable cuando se habla de la historia reciente de la Tricolor.

El último partido del arquero con la Sele quedó marcado por la eliminación ante Honduras, un cierre que, para muchos, no estuvo a la altura de lo que representó su carrera. Un final frío, sin despedida, sin el reconocimiento que su trayectoria parecía merecer.

Con la llegada de Fernando Batista, el escenario empezó a moverse. El nuevo técnico tiene claro que no solo se trata de construir el futuro, sino también de gestionar el legado. Y en ese equilibrio aparece el nombre de Keylor.

¿Qué hará Fernando Batista con Keylor Navas?

Según revelaron en ESPN, Batista planea un acercamiento con jugadores de experiencia para acompañar el inicio de su ciclo. Y el primer nombre en esa lista es el del histórico guardameta. En tono paródico, no quiere que la historia termine con un portazo, sino con un aplauso.

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La idea es concreta. Buscar que Navas tenga una despedida acorde a su trayectoria, lejos de aquella imagen ante Honduras. Un cierre que conecte con la gente y que le permita salir por la puerta grande.

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En ese plan, los amistosos ante Colombia en Bogotá y frente a Inglaterra en Estados Unidos aparecen como el escenario ideal. Dos rivales de peso, dos partidos que pueden convertirse en el marco perfecto para decir adiós.

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Después de eso, el proyecto apunta a otra dirección. La renovación del arco es una prioridad y nombres como Patrick Sequeira empiezan a tomar protagonismo en el nuevo proceso.

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Batista lo tiene claro. Hay que mirar hacia adelante, pero sin olvidar lo que se construyó. Y en ese camino, Keylor Navas no es un jugador más. Es una historia que merece un cierre distinto.

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Datos Claves

Fernando Batista planea un partido de despedida para Keylor Navas con Costa Rica.

planea un partido de despedida para con Costa Rica. Los amistosos ante Colombia e Inglaterra serían el escenario para el retiro de Navas.

e serían el escenario para el retiro de Navas. El portero Patrick Sequeira es la prioridad para la renovación del arco costarricense.