Todos en Concacaf querían saberlo: revelan qué le dijo Keylor Navas al portero de Nicaragua tras sus errores ante Costa Rica

Testigos del momento protagonizado por Keylor Navas y Miguel Rodríguez develaron el fuerte mensaje que le dejó la leyenda tica al joven portero.

Por Maximiliano Mansilla

El instante en que Keylor Navas le dio un mensaje de aliento a Miguel Rodríguez, portero de Nicaragua.
Keylor Navas protagonizó una de las postales más comentadas de la ventana de octubre de las Eliminatorias Concacaf. Después del triunfo 4-1 de Costa Rica sobre Nicaragua, el portero tico fue a consolar a su colega, Miguel Rodríguez, visiblemente afectado por los errores que cometió en el partido y empujaron a su país a quedarse sin Mundial 2026.

A diferencia del estratega Marco Antonio Figueroa, quien destrozó a Rodríguez en rueda de prensa afirmando que “cada día que juega pierde oportunidades” y no lo volverá a convocar, Navas tuvo un gesto de empatía, humildad y grandeza deportiva que fue aplaudido por aficionados de diferentes latitudes.

La primera plática del ex Real Madrid con el guardameta de 22 años se dio camino al túnel que lleva a los vestuarios del Estadio Nacional. Pero cuando se acercó Byron Bonilla, el nicaragüense siguió su camino, desviándose hasta el banco de suplentes. Allí lo alcanzó Keylor y tuvieron la charla que se volvió viral.

¿Qué le dijo Keylor Navas a Miguel Rodríguez tras su pesadillesca actuación?

Después de ponerse en contacto con testigos que presenciaron el momento, el periódico La Prensa conoció las palabras de aliento que Keylor Navas le dio a Miguel Rodríguez: “Noches así vas a tener muchas. Siempre van a resaltar cuando uno falla y no cuando una cierta. Lo que no podés hacer es bajar la cabeza. Hay que seguir trabajando”.

“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa

“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa

Este mensaje puede marcar a fuego al futbolista surgido en Deportivo Ocotal, quien sigue visiblemente afectado. “Miguel conversará con los medios más adelante. Por el momento, no hay ningún comentario al respecto”, comentó uno de los integrantes de la agencia que lo representa, +Soccer International Agents, al citado medio.

Recordemos que Rodríguez venía de pedir disculpas en sus redes sociales luego de cometer un error en la derrota frente a Haití. “Mi mayor orgullo es portar esta camisa y cantar con ustedes ‘Salve a ti, Nicaragua’. Hoy toca aprender y seguir adelante”, escribió el juvenil, quien deberá aferrarse a sus propias palabras y volver a hacerse fuerte en su equipo, SJK Seinäjoki de Filandia, para algún día regresar a la Selección.

