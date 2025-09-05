Kervin Arriaga sorprende a Honduras desde España y muestra el camino a seguir para clasificar al Mundial 2026

A pesar de no poder estar en la convocatoria para los primeros dos partidos de la Eliminatoria de Concacaf, Kervin Arriaga no se olvida de la selección de Honduras.

El mediocampista, que no ha podido debutar con el Levante, ha decidido enviar un mensaje para todos sus compañeros.

ver también Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

Kervin Arriaga muestra el camino a seguir

Kervin Fabián también se acordó del sueño que todos tienen de jugar la Copa del Mundo y pidió que el apoyo sea máximo.

Publicidad

Publicidad

“Hoy más que nunca todos unidos en busca de ese sueño que tenemos como hondureños. Vamos que si se puede Honduras”, aseguró Arriaga.

Publicidad

Arriaga es pieza clave en el esquema de Rueda y su baja tiene a la expectativa a todo el pueblo catracho. Todo indica que Reinaldo va a cambiar de sistema.

Publicidad

Honduras se enfrenta a Haití en la primera jornada este viernes a las 6:00 de la tarde. El próximo martes será ante Nicaragua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Publicidad