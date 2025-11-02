Es tendencia:
Equipo de élite: Kervin Arriaga consigue dar un gran salto en su carrera tras su primer gol con Levante

Kervin Arriaga sigue sorprendiendo a propios y extraños con el gran nivel que muestra con el Levante de la Liga Española.

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga se ha convertido en una de las figuras del Levante.
© EFEKervin Arriaga se ha convertido en una de las figuras del Levante.

Kervin Arriaga no solo anotó un importante gol en el Levante, si no que también ha dado el gran salto junto a figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Díaz.

Sofascore fue el encargado de añadir al hondureño. Lo hizo en la categoría de “Equipos especiales de octubre”, curiosamente la publicación apareció tras el tanto de Arriaga al Celta de Vigo.

“Basados en el promedio de la Nota Sofascore durante el mes que acaba de terminar: se ha conformado un equipo por futbolistas latinoamericanos que juegan fuera de Latinoamérica”.

Para confirmar este 11 se consideraron aquellos que disputaron al menos cuatro partidos en el mes.

¿Cómo forma parte Kervin Arriaga de este equipo?

Al hondureño no lo pusieron en la zona de volantes como siempre lo hace, lo clavaron como uno de los defensor, puesto que tampoco desconoce y cada bien que se le ha solicitado jugar allí, responde.

“El Misilito” juega en este equipo junto a figuras como Nicolás Otamendi, Fede Valverde, Lionel Messi y Luis Díaz.

A Arriaga le dieron una puntuación 7.58 por jugar de titular 4 partidos seguidos con el Levante, el hondureño es vital para el esquema de Julián Calero.

Kervin marcó su primer gol en noviembre y suma para estar en otros equipos si su nivel sigue de esta forma.

