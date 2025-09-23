Kervin Arriaga es fichado por selecto club y esto tiene que ver el Real Madrid: Honduras lo festeja

Kervin Arriaga ha hecho historia en la Liga Española. El catracho está escribiendo con letras de oro su paso por una de las mejores competiciones del mundo.

Ya había jugado dos partidos y desde que se puso la camisa del Levante el equipo no había perdido hasta que llegó el Real Madrid.

ver también Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto

La Casa Blanca que anda e gran nivel, venció 1-4 al conjunto granota. Los goles los hicieronKylian Mbappé (2), Vinicius y Franco Mastantuono.

Publicidad

Publicidad

A pesar de esto, Kervin Arriaga fue fichado por un selecto club de hondureños que han jugado contra el Real Madrid a lo largo de la historia del fútbol.

Son pocos los que puede disfrutar de esta oportunidad y Kervin se ha sumado a la lista, aquí te contamos quienes son los otros.

Publicidad

Kervin Arriaga ya jugó sus primeros minutos contra Real Madrid.

Publicidad

Los hondureños que jugaron contra Real Madrid

*José Enrique ‘Coneja’ Cardona – Enfrentó al Real Madrid con Elche y Atlético de Madrid. Les marcó dos goles con la camisa colchonera; el primero en Copa en 1965 y el otro en Liga en empate 2-2.

Publicidad

*Gilberto Yearwood – Enfrentó en varias ocasiones al Real Madrid con las camisas de Elche y Valladolid. Con la camisa violeta le hizo gol el 5 de septiembre de 1982 en empate 2-2.

*Allan Anthony Costly – Jugó un partido contra la Casa Blanca, fue el 10 de octubre de 1982 y el Malaga donde jugaba el catracho perdió 1-0.

Publicidad

Publicidad

*José Roberto ‘Macho’ Figueroa – Enfrentó cuatro veces al Real Madrid como jugador del Murcia. Les anotó el 8 de abril de 1984 en la derrota de su equipo 3-2. Es el único catracho en anotarle a los blancos en el Bernabéu.

*Julio César ‘Tile’ Arzú – Estuvo una temporada en el Racing y enfrentó en una ocasión a la Casa Blanca fue el 24 de octubre de 1982. El arquero recibió cinco goles de la Casa Blanca.

Publicidad

ver también Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

*Amado Guevara – En 2005 los enfrentó en el juego de las Estrellas de la MLS contra Real Madrid. La resperesentación norteamericana perdió 5-0. Más tarde, en 2009. los volvió a enfrentar en un amistoso donde el hondureño vestía los colores del Toronto.Aquel día el marcador acabó 5-1 a favor de la Casa Blanca.

Publicidad

*Carlos Pavón – También fue otro que tuvo tiempo de juego contra los merengues, fueron 38 minutos en su paso fugaz por el Valladolid en 1996.

Publicidad

*Rambo de León – En 2006, el Real Madrid y los “Galácticos” jugaron un amistoso con la Reggina de Italia. El conjunto del hondureño perdió 1-0 con gol de Raúl.

*Emilio Izaguirre – Con el Celtic enfrentó en 2012 a Real Madrid en el Lincoln Financial Field por la Intrernational Cup y perdieron 2-0.

Publicidad

Publicidad

*Choco Lozano – El catracho ha sido uno de los que más lo ha enfrentado, lo hizo con la camisa del Girona (2019) y Cádiz (2020), con ambos les marcó a la Casa Blanca.

*Kervin Arriaga – Fue el último que jugó ante la Casa Blanca y lo hizo en la derrota 1-4 frente al Real Madrid en este 2025.