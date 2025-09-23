Vinicius, Manstantuono y Mbappé amargan a Kervin Arriaga en La Liga; esto fue lo que pasó entre Real Madrid y Levante

Kervin Arriaga marcará en el calendario de su vida la fecha del 23 de septiembre de 2025, el día en el que enfrentó al Real Madrid por primera vez en su carrera.

El ´Misilito´ cumplió un sueño y compitió ante el equipo galáctico que ahora dirige Xabi Alonso.

Sin embargo, el poderío merengue se terminó imponiendo y le amargó la noche al nacido en Puerto Cortés, Honduras.

ver también ¿Por culpa de la selección de Honduras?: el feroz problema que vive Romell Quioto en Arabia Saudita

¿Cómo le fue a Kervin Arriaga ante Vinicius, Manstantuono y el Real Madrid?

El internacional hondureño inició en el banco de suplentes como se presupuestaba y miró desde ahí el primer tiempo.

Publicidad

Publicidad

Los de Julián Calero no pudieron hacer pie en la primera mitad y fueron ampliamente superados por el cuadro madridista.

Los golazos de Vinicius Jr al 28´ con un extraordinario disparo de tres dedos y luego el segundo de Franco Manstantuono al 38´, le dieron la ventaja a los de Alonso.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Sin embargo, para el complemento la postura de Levante fue totalmente distinta ante la necesidad de buscar empatar el marcador.

Los ´Granotas´ adelantaron líneas y encontraron rápidamente el descuento gracias a su goleador Etta Eyong que al 54´ anotó de cabeza el 1-2.

Publicidad

Publicidad

El camerunés que llegó como refuerzo al igual que Arriaga, llegó a 4 goles en 6 partidos jugados. Además acumula 3 asistencias.

El partido naturalmente se hizo frenético con la ventaja mínima en el marcador y los locales siguieron atacando; pero eso los expuso en defensa y lo pagaron caro.

Publicidad

Llegó el minuto 62 y en un contraataque mortal Kylian Mbappé logró que le cometieran un penal y fue el mismo francés que lo transformó en gol para el 1-3.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Kervin Arriaga ingresó tras el primer gol de Kylian Mbappé

Inmediatamente después del gol de Mbappé, Calero no dudó y buscó una reacción en su equipo.

Para eso hizo ingresar al hondureño Kervin Arriaga al minuto 65 intentando que con su despliegue físico su equipo volviera a meterse en el partido.

Sin embargo, el catracho no pudo hacer mucho ya que solo un minuto después Mbappé aumentó la ventaja con su doblete y puso el 1-4 definitivo.

Publicidad

Publicidad

El encuentro ante el Rey de Europa fue el tercero consecutivo donde Arriaga Villanueva tuvo actividad. Anteriormente ya tuvo minutos ante Betis y Girona.