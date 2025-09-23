Es tendencia:
Kervin Arriaga deja consternado a Reinaldo Rueda para el Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf

La selección de Honduras no estará muy feliz con la imagen que dejó Kervin Arriaga tras enfrentar al Real Madrid en la Liga Española.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

No todo ha sido felicidad para Kervin Arriaga tras jugar contra Real Madrid.

Kervin Arriaga se unió a un selecto grupo de jugadores hondureños que ha jugado contra Real Madrid en la historia del fútbol.

El catracho jugó desde el minuto 65′ en la derrota 1-4 del Levante contra la Casa Blanca. Puso orgulloso a Honduras, pero también ha hecho que salten las alarmas.

Kervin Arriaga es fichado por selecto club y esto tiene que ver el Real Madrid: Honduras lo festeja

Y es que un video que circula en redes sociales se ve a Kervin con un vendaje en su rodilla y caminando con dificultad a la salida del estadio.

Recordemos que la temporada pasada Arriaga tuvo problemas en una de sus rodillas, y ahora parece haber recaído, será el club el que informe a cabalidad lo que pasa.

Esta imagen de Kervin Fabián seguramente no caerá nada bien a Reinaldo Rueda que tiene en sus planes usar al volante contra Costa Rica y Haití.

Hay que mencionar que Arriaga se perdió los primeros partidos de la Liga Española por una lesión muscular, los próximo tres, Real Betis, Girona y Real Madrid tuvo minutos.

Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

Tampoco atendió la convocatoria de Honduras ante Haití y Nicaragua, a pesar de eso la Bicolor se puso líder del grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con cuatro unidades.

La próxima jornada para Levante es contra Getafe de visitante, por lo que en las próximas horas se sabrá si Kervin estará o tiene un problema mayor.

Las imágenes de Kervin Arriaga que preocupan a Honduras

