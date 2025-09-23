Kervin Arriaga deja consternado a Reinaldo Rueda para el Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf

Kervin Arriaga se unió a un selecto grupo de jugadores hondureños que ha jugado contra Real Madrid en la historia del fútbol.

El catracho jugó desde el minuto 65′ en la derrota 1-4 del Levante contra la Casa Blanca. Puso orgulloso a Honduras, pero también ha hecho que salten las alarmas.

Y es que un video que circula en redes sociales se ve a Kervin con un vendaje en su rodilla y caminando con dificultad a la salida del estadio.

Recordemos que la temporada pasada Arriaga tuvo problemas en una de sus rodillas, y ahora parece haber recaído, será el club el que informe a cabalidad lo que pasa.

Esta imagen de Kervin Fabián seguramente no caerá nada bien a Reinaldo Rueda que tiene en sus planes usar al volante contra Costa Rica y Haití.

Hay que mencionar que Arriaga se perdió los primeros partidos de la Liga Española por una lesión muscular, los próximo tres, Real Betis, Girona y Real Madrid tuvo minutos.

Tampoco atendió la convocatoria de Honduras ante Haití y Nicaragua, a pesar de eso la Bicolor se puso líder del grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con cuatro unidades.

La próxima jornada para Levante es contra Getafe de visitante, por lo que en las próximas horas se sabrá si Kervin estará o tiene un problema mayor.

Las imágenes de Kervin Arriaga que preocupan a Honduras

