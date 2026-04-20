En Costa Rica fue con Keylor Navas: Noel Valladares impacta a toda Honduras y señala el jugador con el que más peleaba Jorge Luis Pinto

Noel Valladares es el mejor portero de la historia de Honduras. El guardameta disputó dos Mundiales, 2010 y 2014, algo que pocos han logrado. Además, es el jugador con más partidos en una Copa del Mundo para la Bicolor, con seis.

Valladares es una voz autorizada para hablar de la “H” y, en una charla con Mario Martínez y Alfredo Mejía, dio a conocer detalles de la estadía de Jorge Luis Pinto como técnico de la escuadra catracha.

ver también Keylor Navas recibe desde Honduras el mensaje que pone en alerta al Bocha Batista en Costa Rica

Pinto siempre ha sido un entrenador con reglas muy definidas, que a muchos no les gustan y por las cuales también tuvo problemas en Costa Rica con Keylor Navas y otros futbolistas.

Noel Valladares revela el jugador con el que más peleaba Jorge Luis Pinto

“¿Con quién era con el que más problemas tenía Pinto en la Selección de Honduras?”, preguntó Alfredo Mejía a Valladares.

“Con Carlo Costly peleaba a cada rato y a mí me decía: ‘Dígale que se ponga las calcetas blancas’, y aquel llegaba con rojas, amarillas y verdes”, confesó Noel.

ver también José Francisco Molina recibe certero golpe que sacude a la Selección de Honduras para enfrentar a Argentina

Poco a poco van saliendo a la luz detalles del proceso de Jorge Luis Pinto en Honduras. El colombiano no pudo clasificar a la Bicolor a la Copa del Mundo de Rusia 2018; fue eliminado en el repechaje por Australia.

Publicidad