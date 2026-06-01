La drástica decisión de Scaloni con Lionel Messi para el partido ante Honduras

Lionel Messi es uno de los grandes atractivos con los que cuenta Honduras para el partido amistoso contra Argentina antes del Mundial.

La Selección de Argentina ya se encuentra en suelo estadounidense para encarar sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, las alarmas se han encendido en el campamento del campeón del mundo: Lionel Messi arrastra una molestia física y podría perderse el partido ante Honduras.

El encuentro, programado para este sábado 6 de junio en el Estadio Kyle Field de Texas, es uno de los platos fuertes de la jornada de amistosos, pero todo apunta a que el astro argentino verá el juego desde la banca para no arriesgar su debut mundialista.

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Según informó el reconocido periodista argentino Gastón Edul, de TyC Sports, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni prefiere ser sumamente cauteloso con la salud del capitán, quien sufrió una sobrecarga muscular recientemente jugando para el Inter Miami en la MLS.

“¿Cómo está Leo Messi? Leo tiene esa molestia física que para mí lo va a llevar a que Scaloni no lo arriesgue el primer partido (ante Honduras), y tiene toda lógica, pero va a poder estar el 16 de junio contra Argelia”, explicó el comunicador.

La intención es clara: cuidar a Messi a toda costa para que llegue al 100% al debut oficial de la Albiceleste el próximo 16 de junio.

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Las bajas confirmadas ante Honduras

Messi no es el único que está “entre algodones”. El periodista también confirmó que Argentina presentará otras ausencias de peso para enfrentar a la Selección de Honduras.



Dibu Martínez: Es la primera baja confirmada debido a una pequeña fractura en la mano. No jugará ninguno de los dos amistosos (Honduras e Islandia).

Cuti Romero: El defensa central tampoco será arriesgado ante los catrachos por problemas físicos.

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A pesar de los dolores de cabeza por las lesiones, el reporte meteorológico dentro de la interna argentina es de tranquilidad: ninguno de estos futbolistas corre el riesgo de perderse la Copa del Mundo.

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El esperado encuentro amistoso entre las selecciones de Honduras y Argentina se disputará este sábado 6 de junio de 2026 en el imponente Estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m. (hora hondureña).

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En resumen

Messi arrastra una sobrecarga muscular sufrida en la MLS y Scaloni no lo arriesgará en el amistoso ante Honduras.

arrastra una sobrecarga muscular sufrida en la MLS y Scaloni no lo arriesgará en el amistoso ante Honduras. Dibu Martínez (fractura en la mano) y Cuti Romero tampoco jugarán el partido para asegurar su llegada al Mundial.

El encuentro contra la bicolor se jugará este sábado 6 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras) en el Estadio Kyle Field de Texas.