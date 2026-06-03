Nacieron en Costa Rica: los 4 ticos que estarán en el Mundial 2026 pese a la eliminación de La Sele

A pesar del fracaso en las Eliminatorias, Costa Rica tendrá presencia en el torneo más importante de todos: cuatro ticos ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026.

La eliminación de Costa Rica en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 fue un golpe durísimo para el fútbol tico. El equipo que comandaba Miguel “Piojo” Herrera llegó a la última fecha con la obligación de ganarle a Honduras y esperar una ayuda de Nicaragua ante Haití, pero el 0-0 en San José terminó de sellar un fracaso que dejó al país sin boleto a Norteamérica.

Aun así, cuatro ticos ya tienen un lugar asegurado en la organización mundialista. La FIFA confirmó nombres costarricenses en el arbitraje, en el área médica y en el análisis técnico de la competencia.

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Los 4 ticos que estarán en el Mundial 2026

1- Juan Gabriel Calderón — árbitro FIFA

Calderón será uno de los representantes ticos en el equipo arbitral del Mundial 2026. Con su designación, Costa Rica vuelve a tener un árbitro central en una Copa del Mundo después de más de dos décadas. Para Calderón será su primera experiencia mundialista mayor y una de las designaciones más importantes de su carrera.

Juan Gabriel Calderón dirigirá su primera Copa del Mundo (Getty Images).

2- Juan Carlos Mora — árbitro asistente FIFA

Mora también fue incluido por la FIFA dentro de la nómina arbitral del Mundial 2026. El asistente ya participó en Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que Norteamérica 2026 será la tercera participación mundialista en su trayectoria.

Mora fue el único árbitro costarricense en el Mundial de Qatar 2022 (La República).

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3- Esteban Campos — FIFA Match Doctor

Esteban Campos, médico vinculado al Deportivo Saprissa, trabajará como FIFA Match Doctor en el Mundial 2026. Según explicó el propio doctor, tendrá responsabilidades en la sede de Miami durante partidos de fase de grupos, playoff y tercer lugar, y luego se trasladará a Nueva York para la final. Además, forma parte del Comité Médico de FIFA para el período 2025-2029.

El doctor Esteban Campos es un rostro conocido en Tibás (Saprissa).

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4- Paulo César Wanchope — Grupo de Estudio Técnico de FIFA

Wanchope estará en el Mundial 2026 como integrante del Grupo de Estudio Técnico de FIFA. Ese grupo, supervisado por Arsène Wenger, tendrá la tarea de analizar los 104 partidos del torneo, detectar tendencias, aportar información táctica y generar datos de rendimiento durante la competencia. El histórico ex delantero disputó 73 partidos con Costa Rica, fue mundialista como jugador y también dirigió a La Sele.

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Wanchope estará en Norteamérica en calidad de integrante del Grupo de Estudio Técnico de FIFA (FIFA).

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Aun con esta presencia tica confirmada en el Mundial, la ausencia de la Tricolor seguirá siendo un golpe difícil de digerir, especialmente porque el camino hacia 2026 parecía una oportunidad inmejorable con la ampliación del torneo a 48 selecciones.

En síntesis

Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 tras el 0-0 ante Honduras en la última fecha eliminatoria.

Aun así, cuatro ticos estarán en la Copa del Mundo: Juan Gabriel Calderón, Juan Carlos Mora, Esteban Campos y Paulo César Wanchope.

La representación costarricense estará en arbitraje, medicina FIFA y análisis técnico, no en el plantel de una selección.

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