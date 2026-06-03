De Comunicaciones, Antigua y Guastatoya: los 3 fichajes de Guatemala que Javier López pidió a Motagua

Javier López ya se los pidió a la directiva de Motagua y a los tres los conoce muy bien tras su paso por el Antigua.

Javier López ya planifica el futuro del Motagua tras haber ganado la Copa 20. Con la mirada puesta en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2026, el entrenador ha puesto sus ojos en la liga de Guatemala, un mercado que conoce a la perfección gracias a su exitoso paso por el club Antigua GFC.

Son tres los futbolistas que suenan fuertemente para convertirse en las nuevas incorporaciones del Ciclón Azul: Ángel Santiago Díaz, José “Tito” Gálvez y Santiago Gómez. La gran ventaja para el club hondureño es que el director deportivo, Emilio Izaguirre, tiene la oportunidad de negociar sus llegadas de forma gratuita, un alivio importante para las finanzas de la institución.

ver también Bombazo histórico por Luis Palma: deja al Celtic y cuánto pagaron por su fichaje récord en Europa

El propio Javier López confirmó el interés en estos jugadores y explicó la importancia de que se sumen rápido al plantel debido a las exigencias que vienen.

“En cuanto al tema de los jugadores, la verdad que todos los que tuvo opciones de dirigir en Antigua algunos están libres y pueden encajar en Motagua. Tenemos que ofrecer rendimiento en nuestro club a corto plazo, jugadores como Santiago Díaz, “Tito” Gálvez y Santiago Gómez, que están libres, ya están siendo analizados por la directiva del club, porque necesitamos refuerzos en esas posiciones y tenemos poco tiempo, necesitamos gente que conozcan el modelo para lo que viene en la Copa Centroamericana. Estos chicos encajaría bien en nuestro equipo y esperamos tener novedades en los próximos días”, dijo López en una entrevista reciente.

La directiva azul ya trabaja a contrarreloj para cerrar estos fichajes y cumplir los deseos del estratega español, buscando arrancar los torneos con un equipo sólido y adaptado a su idea de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica y por qué no lo retuvo

Los tres fichajes que Motagua busca en Guatemala

Ángel Santiago Díaz

Nacionalidad: Argentino.

Argentino. Posición: Defensa – Lateral izquierdo.

Defensa – Lateral izquierdo. Edad: 26 años.

26 años. Perfil: Es un lateral por izquierda de 1,75 metros de estatura. Su último equipo registrado fue el Antigua GFC, club con el que se coronó campeón de la Liga Nacional de Guatemala (Clausura). Aporta mucha marca y proyección por la banda izquierda, además de contar con experiencia previa disputando torneos de la región como la Copa Centroamericana y la Copa de Campeones de la Concacaf. Este jugador también es pretendido por Olimpia.

Foto: Antigua.

Publicidad

José “Tito” Gálvez

Nacionalidad: Guatemalteco.

Guatemalteco. Posición: Defensa – Lateral derecho.

Defensa – Lateral derecho. Edad: 27 años.

27 años. Perfil: Defensor polivalente de 1,73 metros que destaca por su velocidad y capacidad para cubrir toda la banda derecha. Tras su exitoso paso por el Antigua GFC, dio el salto a los “Cremas” del Comunicaciones. Es un jugador ideal para dar dinamismo, marca y salida limpia por el costado diestro.

Publicidad

Foto: Comunicaciones

Publicidad

Santiago Gómez

Nacionalidad: Argentino.

Argentino. Posición: Delantero.

Delantero. Edad: 30 años.

30 años. Perfil: Es un atacante de área con gran físico (1,85 metros de altura) y de perfil derecho. Cuenta con un gran olfato goleador. Tras dejar buenas sensaciones vistiendo la camiseta de Antigua GFC, pasó a las filas del Deportivo Guastatoya en la Liga Nacional de Guatemala. Su capacidad de remate, juego aéreo y experiencia en la definición lo convierten en el referente de ataque que busca el técnico español.

Foto: Guatefutbol.com

Publicidad