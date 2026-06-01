Keyrol Figueroa rompe el silencio: la firme respuesta a quienes dudan de su compromiso con Honduras

El jugador del Liverpool podría debutar el próximo 6 de junio en el amistoso ante Argentina en Texas, Estados Unidos.

La decisión de Keyrol Figueroa de representar la Selección de Honduras ha dejado opiniones divididas de entre quiénes dudan de su compromiso y los que reciben la noticia con la ilusión de que sea el goleador que por años ha necesitado La H.

El jugador de 19 años llegó este lunes a Houston, Estados Unidos, donde la selección que dirige José Francisco Molina se concentrara para preparar el amistoso ante Argentina del próximo sábado, día en el que podría debutar Keyrol.

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Ante su llegada, Figueroa atendió a Diario Diez y envió un claro mensaje a la afición hondureña a la que prometió conquistar a base de trabajo y goles con la camisa bicolor. Además, recordó que la responsabilidad es mayor al tener como ejemplo a su padre Maynor Figueroa.

“Muy alegre, es una gran oportunidad sabiendo que teno un gran ejemplo en mi casa de lo que significa ser un jugador de Honduras, la historia que tiene”, comenzó diciendo el delantero del Liverpool.

“Creo que cuando me vean jugar con la camisa, eso va a cambiar mucho de cómo la gente piensa de mí y de mis decisiones. Yo hice mis decisiones por mis sentimientos, lo que era mejor para mí”, amplió.

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“No lo entienden”

Por otro lado, el ariete aseguró que tomó la decisión en el momento correcto y ahora su mayor deseo es vestir la camisa de Honduras en un estadio lleno, como se espera que esté el Kyle Field ante la albiceleste.

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“Es algo que quiero tanto, es algo que un jugador debe tener, sino no debería jugar al fútbol. Iba allegar el tiempo que eso iba a pasar. Era el momento, a veces no lo entienden”, expuso.

Y agregó: “Yo estoy tratando de ponerme en ese ambiente de cuando me ponha la camisa, ya esté en el estadio. Mentalmente estoy tratando de prepararme”.

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