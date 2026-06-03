Bombazo histórico por Luis Palma: deja al Celtic y cuánto pagaron por su fichaje récord en Europa

Luis Palma ya tiene definido su futuro en Europa y este miércoles 3 de junio se hizo oficial el bombazo para Honduras.

El mercado de fichajes en Europa se ha sacudido por completo a Honduras. El Lech Poznań de Polonia ha decidido dar un golpe sobre la mesa y ha comprado de forma definitiva al atacante catracho Luis Palma, proveniente del Celtic de Escocia.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 4 millones de euros, lo que convierte al “Bicho” en el traspaso más caro en toda la historia del club polaco.

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La directiva del Kolejorz no quiso correr riesgos. Ante el fuerte y creciente interés del Sevilla de España por hacerse con los servicios del catracho, los polacos decidieron ejecutar la cláusula de compra de inmediato. Ayer se rumoreaba que la única opción para que Palma se quedara era pagando la totalidad de la cláusula, y el club polaco no lo dudó: rompió la billetera y aseguró al jugador.

La apuesta del Lech Poznań no es ninguna casualidad. Durante su período a préstamo, el futbolista de 26 años se convirtió en el motor del equipo, firmando una temporada espectacular con 12 goles y 10 asistencias. Estos números terminaron de convencer a la directiva de que Palma vale cada euro invertido.

Con este movimiento, Luis Palma se despide del Celtic y asegura su futuro en Polonia con un contrato a largo plazo que lo vincula a la institución hasta el año 2029. Sin duda, un paso histórico para el futbolista y un mensaje contundente del Lech Poznań, que busca dominar el fútbol local y competir con fuerza en Europa.

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Con 26 años, Luis Palma no solo asegura estabilidad contractual hasta 2029, sino que se corona como el jugador por el que más dinero ha pagado el Lech Poznań en sus más de 100 años de historia.

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En resumen

El Lech Poznań de Polonia compró definitivamente a Luis Palma al Celtic por 4 millones de euros , convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del club.

, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del club. Los polacos ejecutaron la cláusula de compra de inmediato para evitar que el Sevilla de España se los ganara de último momento.

Tras brillar en su préstamo con 12 goles y 10 asistencias, el atacante de 26 años firmó un nuevo contrato que lo vincula al club hasta 2029.