Joel Campbell vale más que todo Inter San Carlos: el dato que sacude el fichaje del ex Alajuelense

La llegada de Joel Campbell al Inter San Carlos para disputar el Torneo Apertura 2026 podría quedar sellada en las próximas horas. El presidente del club norteño, Geovanni Panniagua, ya confirmó el interés por el experimentado atacante, recientemente desvinculado de Liga Deportiva Alajuelense.
Según la información que maneja el periodista Kevin Jiménez, el movimiento está concretado “en un 97%”, ya que sería muy difícil que otro equipo del fútbol nacional supere la robusta oferta económica que Inter le presentó al futbolista.
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Joel Campbell supera el valor del Inter San Carlos
Si la llegada del tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica a un equipo recién ascendido a la Liga Promérica no es suficiente para llamar la atención, este dato definitivamente sí lo hará.
Así evolucionó el valor de mercado de Joel Campbell.
De acuerdo a la plataforma especializada Transfermarkt, Campbell, a sus 33 años, tiene un valor de mercado de 325 mil euros. La cifra está lejísimos del techo de 8 millones de euros que alcanzó en su mejor momento siendo jugador del Arsenal de Inglaterra, pero todavía le basta y le sobra para superar la cotización estimada para toda la planilla actual del Inter San Carlos en su conjunto, la cual ronda apenas los 300 mil euros.
Según Transfermarkt, la planilla de Inter San Carlos vale 300 mil euros (Transfermarkt).
Un equipo destinado a revalorizarse
De todos modos, el valor total del club que será local en el estadio Carlos Ugalde (mientras planea construir su propio recinto para 2027) está prácticamente condenado a subir exponencialmente en las próximas semanas.
La gerencia deportiva comandada por Yosimar Arias contempla un mercado de fichajes altamente competitivo para afianzarse en la Primera División y no sufrir los mismos destinos trágicos que condenaron a Santa Ana y Guadalupe en las últimas dos temporadas.
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Para lograrlo, la directiva norteña no solo está dispuesta a romper el chanchito por el ex Alajuelense, sino que proyecta incorporar a otras figuras de jerarquía, como los experimentados Aarón Cruz, Yeltsin Tejeda y el volante Kendall Porras.
En síntesis
- El fichaje de Joel Campbell por el Inter San Carlos avanza firmemente.
- A sus 33 años, el valor de mercado de Campbell (325 mil euros) es superior a la suma de la ficha de todos los jugadores que actualmente conforman el plantel del Inter San Carlos (300 mil euros).
- El equipo norteño, liderado en la gerencia por Yosimar Arias, busca armar una planilla de lujo y también tiene en la mira a figuras como Aarón Cruz, Yeltsin Tejeda y Kendall Porras para el Apertura 2026.