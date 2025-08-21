Futbolista hondureño denuncia ante FIFA a equipo de Centroamérica y esto es lo que pide

Un nuevo problema legal y financiero se le acerca a uno de los equipos en Centroamérica por incumplimientos de pago.

Son varios los futbolistas, incluido un hondureño, que acudirán ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y procederán de manera legal ante un club de Primera División.

¿Qué jugador hondureño demandará ante la FIFA?

El equipo que está en graves aprietos es el Club Deportivo Marquense de la Liga Nacional de Guatemala.

El León, que el semestre pasado estuvo envuelto en problemas de inscripción y descenso, será demandado ante FIFA por cuatro futbolistas.

Entre los jugadores se encuentra el atacante de Honduras, Junior Lacayo, que militó en el club durante el Apertura 2025.

Junto a Lacayo se encuentran Dilan Flores, Kennedy Rocha y Rubén Darío Silva que procederán legalmente ante el club.

Junior Lacayo demandará a CD Marquense de Guatemala.

El motivo de la demanda es por incumplimiento de incentivos y cláusulas en sus respectivos contratos.

La información brindada por el programa Gente de Fútbol indica que el reclamo se hará en los próximos días.

Cabe señalar que en este tipo de casos FIFA usualmente le da la razón a los jugadores, por lo que se espera un fuerte castigo a Marquense.

El club tendrá que saldar lo más rápido posible la deuda con los jugadores ya que de lo contrario podría ser sancionado para poder fichar e inscribir jugadores.

Por lo pronto Lacayo continúa en su nuevo club, Juticalpa, donde busca ser protagonista en la Liga Nacional de Honduras.