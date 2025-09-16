Es tendencia:
Julián Calero, DT de Levante, sorprende a toda Honduras con su sentencia sobre Kervin Arriaga tras debutar en LALIGA

El DT fue tajante en su consideración tras el debut del volante hondureño en la Primera División de España.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Kervin Arriaga fue sentenciado desde el primer minuto.

Kervin Arriaga hizo historia y se convirtió en a penas el noveno hondureño en jugar en la Primera División de España.

El ´Misilito´ hizo su esperado debut con Levante el pasado domingo ante Real Betis tras superar una larga lesión y las sensaciones fueron positivas.

El mediocampista entró realmente bien siendo participativo e intenso lo que ha hecho que sea reconocido y toda Honduras se ilusione con su mejor legionario.

¿Qué dijo Julián Calero sobre Kervin Arriaga?

Fue el entrenador del cuadro “Granota”, Julián Calero, que en conferencia de prensa elogió y reconoció al seleccionado catracho por sus virtudes.

Calero tras el empate y el debut de su flamante fichaje fue muy claro y destacó en Arriaga su jerarquía.

“Kervinno llevaba muchos días entrenando, llevaba esta semana nada más, pero intuyes que es un jugador importante, es un jugador con jerarquía, es un jugador que nos va a sostener mucho en el campo”.

El estratega de los Azulgranas reveló que la actuación del volante lo dejó realmente tranquilo.

“Kervin ha hecho un buen trabajo en esos minutos, no se le ha notado nervioso ni intranquilo, con personalidad, con jerarquía, así que en eso me voy satisfecho”.

Pese a eso, la realidad es que Levante solo suma un punto de 12 posibles y deberá buscar la manera más rápida de comenzar a ganar.

El equipo de Calero y Arriaga visitará el próximo sábado al Girona en el Estadi Montilivi por la jornada 5 de La Liga.

Se espera que Kervin Fabián tenga minutos y no se descarta que pueda hacer su primera presentación como titular.

Julián Calero, DT de Levante, sobre Kervin Arriaga

