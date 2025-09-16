Crisis real: Jeaustin Campos sufre un nuevo cimbronazo en Real España antes de enfrentar a Plaza Amador

En Real España cuando parecía que todo sería una luna de miel tras clasificar milagrosamente a los 4tos de final de la Copa Centroamericana, todo se ha complicado.

La ´Máquina´ que dirige Jeaustin Campos no carbura y las dudas comienzan a circular fuertemente en el entorno del club.

Este martes, Campos volvió a recibir un duro revés tras no poder vencer a Génesis luego de empatar 1-1.

Publicidad

Publicidad

ver también Rubilio Castillo recibe la notificación más importante y esperada tras su fichaje por Marathón

El Real España de Jeaustin Campos en crisis

Lo cierto es que el entrenador costarricense no parece encontrarle la vuelta a los resultados al menos en las últimas semanas.

Los ´Aurinegros´ ya acumulan 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Publicidad

Son 2 empates y 3 derrotas en ese transcurso de tiempo para la paupérrima cifra de 2 puntos obtenidos de los últimos 15 posibles.

Publicidad

Derrotas ante Juticalpa, Motagua y Victoria además de las igualdades contra Olimpia como local y Génesis comienzan a encender las alarmas en la ´Realeza´.

Publicidad

Además de los resultados, las decisiones del DT incrementan las dudas entre los aficionados del equipo.

El pasado miércoles Campos demostró todo su malestar con el defensor Devron García tras un grosero “error de bulto” que costó un gol pero, lejos de modificar, volvió a repetir con el mismo jugador en el XI titular.

Publicidad

Publicidad

¿El resultado? Devron García salió expulsado y dejó a su equipo con 10 jugadores a falta de diez minutos para finalizar el encuentro.

Publicidad

ver también Reinaldo Rueda toma nota: Leonardo Posadas del Hamburgo de Alemania es tentado por selección mundialista

Se debe destacar que algunos dirigentes del aurinegro están algo molestos con la reciente aparición del DT en medios de Costa Rica hablando sobre una posible salida a La Selecta cuando el equipo atraviesa este mal momento.

Publicidad

Como agravante a esta situación, la crisis catedrática se da a solo una semana del duelo contra Plaza Amador por el torneo de Copa de Concacaf.

Publicidad

Es así como Campos deberá tomar decisiones y dar las “cachetadas” necesarias para que su equipo despierte y dé el volantazo necesario.

Real España enfrentará a los Leones panameños el próximo miércoles 24 en el partido de ida de la Copa CA pero antes buscará salir de la mala racha el domingo 21 contra Lobos UPNFM.

Publicidad

Publicidad

Real España en el actual semestre

– 13 partidos jugados

– 5 triunfos

– 2 empates

– 6 derrotas