Real Madrid vs. Barcelona: ¿a qué hora juegan y cómo ver en Centroamérica El Clásico de LaLiga?

El Clásico de La Liga de España vivirá este domingo una edición más cuando Real Madrid reciba la visita de Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que nuevamente los dos colosos del futbol mundial se enfrenten por la pelea del liderato de la tabla.

Los merengues llegan como los punteros de la clasificación, pero muy cercan tienen de escolta a los blaugranas. El juego sin duda tiene un gran atractivo por saber si los blancos se quitarán el dominio que impusieron los catalanes en la temporada anterior.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El Clásico de La Liga se disputará este domingo 26 de septiembre a las 9:15 am de Centroamérica (10.15 am de Panamá) en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver el partido entre Real Madrid vs. Barcelona por La Liga en Centroamérica?

El encuentro será transmitido en Centroamérica por la señal internacional de Sky Sports, aunque también Tigo Sports ofrece la posibilidad de ver el partido con la suscripción de Vix+.

¿Cómo llega Real Madrid?

Los de Xabi Alonso vienen de ganarle 1-0 a la Juventus por la Champions League, mientras en la Liga también lograron una victoria por la mínima pero ante Getafe, que les permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿Cómo llega Barcelona?

El equipo que dirige Hansi Flick goleó 6-1 a Olympiacos en la Champions League, mientras que en la Liga se impusieron 2-1 a Girona para no perderle la pista al Madrid, por lo que hoy intentarán imponerse en el Bernabéu para convertirse en los nuevos líderes.