José Francisco Molina sorprende a Honduras con la decisión que ha tomado con Erick Puerto ¿Adiós Jorge Benguché?

Erick Puerto es uno de los jugadores más solicitados por los aficionados de Honduras para que sea parte de la selección. El goleador de Platense recién tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos ante Perú, lo cual ha generado mucha ilusión.

Reinaldo Rueda lo dejó fuera de la convocatoria, aunque lo llamaba, no jugaba. Sin embargo, todo parece indicar que con José Francisco Molina la situación cambiará por completo.

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Puerto contó en una entrevista con el periodista John Alexi Rodríguez sobre la decisión que Molina ha tomado respecto a su preparación diaria. Molina quiere que Puerto sea el “9” titular de la Bicolor.

José Francisco Molina y su plan con Erick Puerto

El jugador de Platense reveló lo que José Francisco le comentó: “Él se puso en contacto conmigo y me recomendó mejorar mi alimentación y hacer gimnasio”.

Y añadió: “El nuevo preparador físico me dejó trabajos específicos para poder mantenerme, ya que le expliqué que en el club no tenemos la posibilidad de entrenar en un gimnasio a diario”.

Así de claro le han dejado a Puerto lo que debe mejorar. Recordemos que Jorge Benguché es el delantero titular de Honduras, pero la afición pide que lo reemplacen para darle una oportunidad a Erick.

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“Está muy centrado en su trabajo. A diario te pregunta cómo estás, si estás disfrutando o si te estás acoplando. Te explica todo lo que debes hacer y te hace saber cómo moverte en el campo”, concluyó.

Datos clave

Erick Puerto debutó con la Selección de Honduras ante Perú . José Francisco Molina fue el primero en darle minutos.

debutó con la Selección de Honduras ante . José Francisco Molina fue el primero en darle minutos. Molina le ha dado un plan específico para convertirlo en el delantero titular de Honduras.

le ha dado un plan específico para convertirlo en el delantero titular de Honduras. Buena alimentación y gimnasio han sido las principales recomendaciones de Molina a Puerto.