Luego del durísimo golpe en el Carlos Alvarado, en Fútbol Centroamérica calificamos el rendimiento de los 15 futbolistas de Saprissa con mayor participación en el semestre.

El Torneo Clausura 2026 llegó a su fin de la manera más dolorosa para el Deportivo Saprissa. Tras caer por 2-0 ante el Club Sport Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, los morados vieron cómo se les escapaba la estrella 41.

Con el certamen concluido, es momento de pasar balance. En Fútbol Centroamérica calificamos el rendimiento de los 15 jugadores que tuvieron mayor regularidad bajo la dirección técnica de Hernán Medford.

ver también El fuerte descargo de Roberto Artavia después de la derrota de Saprissa en la final ante Herediano

Abraham Madriz: 8/10

Una de las grandes revelaciones del campeonato. El joven de 22 años se calzó los guantes para ocupar el marco morado tras el abrupto retiro de Esteban Alvarado, y respondió con creces a la confianza de Erick Lonnis y del cuerpo técnico. En total, registró 7 vallas invictas y concedió 22 goles en 21 partidos. Hay portero para rato.

(Saprissa).

Jorkaeff Azofeifa: 7.5/10

El punto más alto de la zaga. El esforzado lateral izquierdo logró revertir su imagen dentro del club a base de grandes actuaciones, llegando a ganarse incluso la renovación de su contrato. Colaboró en ataque con 3 asistencias y fue de lo más regular del semestre.

(Saprissa).

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Kendall Waston: 7/10

Aunque no estuvo exento de errores, varias veces le tocó maquillar las deficiencias de sus compañeros de zaga. Además, mantuvo intactos sus temibles números en ofensiva: aportó 4 goles de cabeza en este torneo.

(Saprissa).

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Pablo Arboine: 4/10

Fue una de las piezas más flojas de la defensa del Monstruo a lo largo del certamen. Aunque ante la falta de opciones en la última línea se mantuvo como titular hasta la final, Medford lo alineó como lateral derecho en el cierre con resultados que están a la vista: el campeón es Herediano.

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(Saprissa).

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Ricardo Blanco: 4.5/10

Al lateral derecho de 37 años le costó muchísimo volver al ritmo competitivo tras superar un calvario de lesiones que lo marginó de las canchas durante dos años. Su contrato finaliza tras este Clausura y su renovación, a día de hoy, parece poco probable.

(Saprissa).

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Fidel Escobar: 3/10

Un semestre para el absoluto olvido. Se perdió casi toda la fase regular por una hernia lumbar, y cuando regresó a las canchas recibió una suspensión de tres partidos por los incidentes con el comisario de Unafut en Puntarenas. Volvió para la final de vuelta, donde Marcel Hernández lo hizo ver muy mal en la jugada que sentenció el título florense.

(Saprissa).

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Gerald Taylor: 2/10

Su rendimiento futbolístico estuvo lejos de ser catastrófico, pero lo que hizo en la final de ida es sencillamente imperdonable. Lo expulsaron por mostrarle el dedo del medio a Elías Aguilar, condicionando a su equipo a jugar el complemento con 10 hombres. Ya es su tercera expulsión en finales, un patrón de indisciplina que debería preocupar seriamente a los jerarcas de Saprissa.

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(Saprissa).

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David Guzmán: 5/10

El “Loco” hizo lo que pudo. A sus 36 años, está claro que no tiene el mismo despliegue físico que antes, pero sigue siendo un volante dinámico, que aporta en ofensiva y que se entiende a la perfección con Mariano Torres. Cumplió hasta donde le dio.

(Saprissa).

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Jefferson Brenes: 7/10

Medford rescató al número 10 del ostracismo y este le respondió con algunos destellos de buen fútbol, como su golazo de tijera en semifinales. Sin embargo, en suma, cerró un torneo irregular. Un sector importante de la afición aún le reprocha su falta de compromiso en labores defensivas.

(Saprissa).

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Mariano Torres: 6/10

La calidad técnica del capitán es innegable. Cuando estuvo al 100% desde lo físico, marcó 4 goles y repartió 6 asistencias. No obstante, su calificación baja por la innecesaria sanción que recibió junto a Fidel Escobar (marginándolo de las semifinales) y porque, cuando volvió a jugar en la final de vuelta, quedó totalmente desdibujado ante un mediocampo florense que supo anularlo.

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(Saprissa).

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Luis Paradela: 7/10

Pintaba para ser la salvación de Saprissa en el Clausura, pero un desgarro lo dejó afuera de la fase final. Es difícil evaluarlo con esa ausencia en el tramo decisivo, pero de todos modos el extremo cubano fue importante para Medford, marcando 4 goles tras su regreso del fútbol de Rumania.

(Saprissa).

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Bancy Hernández: 5/10

Tras un arranque explosivo, el nicaragüense se fue desinflando con el correr de las jornadas, hasta el punto de que Joseph Mora lo reemplazó como un extremo izquierdo improvisado en la fatídica derrota de la final. Cuesta explicar el profundo bajón de Bancy, quien aún así logró cerrar su participación en el Clausura con 3 goles y 5 asistencias.

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Tomás Rodríguez: 8/10

Todo lo que prometía ser Gustavo Herrera, lo es Tomás. El ex Sporting San Miguelito estuvo a la altura de lo que se le pide a un refuerzo extranjero: hizo 6 goles, rindió tanto como centrodelantero y extremo, se sacrificó por el equipo cuando fue necesario y generó incontables ocasiones. Solo le falta mejorar un poco la efectividad.

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(Saprissa).

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Ariel Rodríguez: 8/10

Casi sin titularidades, el “Samurái” se las ingenió para convertir 6 goles cuando le tocó saltar a la cancha y está cada vez más cerca de convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Respeto absoluto para una leyenda.

(Saprissa).

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Orlando Sinclair: 7/10

Sinclair siempre cumple. Tuvo su tradicional momento de gloria anotándole a Herediano (su víctima predilecta) y mostró una gran versatilidad en ataque, donde Medford lo utilizó de delantero centro, extremo y hasta de enganche ante la ausencia de Mariano.

(Saprissa).

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En síntesis

Las grandes figuras: El joven portero Abraham Madriz y el lateral Jorkaeff Azofeifa fueron las notas más altas y regulares del equipo a lo largo del semestre.

El joven portero Abraham Madriz y el lateral Jorkaeff Azofeifa fueron las notas más altas y regulares del equipo a lo largo del semestre. El panameño Tomás Rodríguez cumplió con las expectativas en ataque, sumando 6 goles y mucha versatilidad.

Gerald Taylor y Fidel Escobar se llevaron las peores calificaciones por sus costosos errores de disciplina y marca en la serie final ante Herediano.