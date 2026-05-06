“Candidato”: Javier Delgado habló sobre Jorge Luis Pinto como nadie en Alajuelense se había animado

El entrenador colombiano figura como uno de los candidatos para dirigir a Alajuelense y Javier Delgado ya deja pistas de lo que podría ocurrir.

Luego de la salida del Machillo Ramírez de la Liga Deportiva Alajuelense, el nombre de Jorge Luis Pinto comenzó a sonar cada vez con más fuerza y desde adentro del club no descartan su llegada al cuadro “Manudo”.

En ese contexto, Javier Delgado, gerente del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Liga, definió al colombiano como el mejor DT que él tuvo durante su carrera y su trayectoria lo coloca como un candidato natural para el club.

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Las palabras de Delgado

“Fue el mejor entrenador que yo tuve, lo que pasa es que eso fue casi hace 20 años, hace algún tiempo. Entonces, las personas mutamos, las personas no son los mismos tiempos, no son las mismas situaciones”, comenzó diciendo el Sheriff en entrevista con Acción 360.

“Yo creo que el conocimiento lo mantiene Jorge Luis; habría que ver también la posición de él, pero Jorge Luis siempre va a ser un candidato no solo para Liga Deportiva Alajuelense, sino para cualquier equipo de fútbol”, amplió.

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Delgado destacó la lucidez que Jorge Luis Pinto a sus 73 años, quien quizá no presenta la misma energía de hace dos décadas, pero tiene la capacidad para adaptarse a las situaciones.

“Él está muy lúcido y eso es lo más importante: muy lúcido. Tal vez la energía dentro de la cancha no sea la misma que hace 20 años, pero es una persona muy inteligente y que adapta las situaciones”, indicó.

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Siendo entrenador de Alajuelense, Pinto ganó tres títulos entre 2002 y 2003: una UNCAF y dos campeonatos nacionales.