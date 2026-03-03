Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¿Vuelve a un grande? Héctor Castellanos encuentra nuevo equipo en Liga Nacional de Honduras

El mediocampista ya encontró nuevo club luego de nueve jornadas disputadas en el Clausura 2026 de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Héctor Castellanos ya tiene nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras. Foto: Grupo Opsa.
Héctor Castellanos ya tiene nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras. Foto: Grupo Opsa.

Luego de rumores que lo ubicaron en el Marathón, Héctor Castellanos finalmente encontró nuevo club en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y podrá estar disponible para las siguientes jornadas.

La Perrita” Castellanos fue oficializado como nuevo futbolista del Juticalpa que dirige Humberto Rivera y será un nuevo encuentro con el DT que ya lo tuvo en el Olancho FC.

“No me gusta”: Reinaldo Rueda habla por primera vez sobre la eliminación de Honduras del mundial United 2026

ver también

“No me gusta”: Reinaldo Rueda habla por primera vez sobre la eliminación de Honduras del mundial United 2026

El club canechero tenía dudas sobre la contratación del mediocampista; sin embargo, la lesión del jugador Kelvin Elian Matute aceleró la llegada de Castellanos.

El volante llega procedente del Génesis PN, equipo con el que disputó el Torneo Apertura, aunque sin mostrar su mejor versión.

Liga Nacional sorprende al nuevo DT de la selección y toma determinación que cambiará el fútbol de Honduras

ver también

Liga Nacional sorprende al nuevo DT de la selección y toma determinación que cambiará el fútbol de Honduras

Héctor Castellanos cuenta con una extensa experiencia en la Liga Nacional de Hondurasy a sus 33 años la del Juticalpa será su quinta camiseta tras su paso por Victoria, Motagua, Olancho y Génesis.

Publicidad

El Juticalpa marcha octavo en la tabla de posiciones con nueve puntos en misma cantidad de partidos disputados tras dos partidos ganados, tres empates y cuatro derrotas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"No lo conozco": jugador de Motagua impacta a DT de Honduras José Francisco Molina
Honduras

"No lo conozco": jugador de Motagua impacta a DT de Honduras José Francisco Molina

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia sigue sufriendo y Real España mantiene el invicto
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia sigue sufriendo y Real España mantiene el invicto

"Hablé con Motagua": se comunicaron con referente de Olimpia para dar un batacazo
Honduras

"Hablé con Motagua": se comunicaron con referente de Olimpia para dar un batacazo

Fuera del Clausura 2026: Saprissa confirma la baja más dolorosa para Medford
Deportivo Saprissa

Fuera del Clausura 2026: Saprissa confirma la baja más dolorosa para Medford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo