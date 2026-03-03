¿Vuelve a un grande? Héctor Castellanos encuentra nuevo equipo en Liga Nacional de Honduras

Luego de rumores que lo ubicaron en el Marathón, Héctor Castellanos finalmente encontró nuevo club en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y podrá estar disponible para las siguientes jornadas.

“La Perrita” Castellanos fue oficializado como nuevo futbolista del Juticalpa que dirige Humberto Rivera y será un nuevo encuentro con el DT que ya lo tuvo en el Olancho FC.

El club canechero tenía dudas sobre la contratación del mediocampista; sin embargo, la lesión del jugador Kelvin Elian Matute aceleró la llegada de Castellanos.

El volante llega procedente del Génesis PN, equipo con el que disputó el Torneo Apertura, aunque sin mostrar su mejor versión.

Héctor Castellanos cuenta con una extensa experiencia en la Liga Nacional de Hondurasy a sus 33 años la del Juticalpa será su quinta camiseta tras su paso por Victoria, Motagua, Olancho y Génesis.

El Juticalpa marcha octavo en la tabla de posiciones con nueve puntos en misma cantidad de partidos disputados tras dos partidos ganados, tres empates y cuatro derrotas.