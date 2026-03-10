Nicaragua en vilo: Byron Bonilla tomó una decisión que afecta a Otoniel Olivas en la Selección

El lunes inició formalmente el primer microciclo de la Selección de Nicaragua luego de la debacle rumbo al Mundial 2026, que provocó la salida de Marco Antonio Figueroa y trajo nuevamente a Otoniel Olivas al banquillo nacional, aunque esta vez como entrenador interino para el amistoso con Rusia a disputarse en Krasnodar el 27 de marzo.

La convocatoria del ex Real Estelí no trajo aparejadas grandes sorpresas, a excepción de la reciente baja por lesión de Junior Arteaga, y se apegó a los referentes de la Azul y Blanco, como Juan Barrera, Josué Quijano, Óscar Acevedo o Byron Bonilla, quien el domingo encendió las alarmas con su ausencia en la goleada 4-0 de los estelianos sobre Rancho Santana por el Clausura 2026.

La decisión de Bonilla que afecta directamente a Otoniel Olivas

Según explicó el periodista Nectalí Mora Zeledón, el desequilibrante extremo de 32 años tomó la decisión de cuidarse para llegar en plenitud a los entrenos y, por ende, a la próxima fecha FIFA, de cara a la cual la FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) se mueve para cerrar otro fogueo, idealmente cuatro días después del duelo con los rusos.

“Byron Bonilla no jugó el fin de semana porque tenía una molestia muscular. Prefirió descansar el fin de semana para llegar al microciclo de la Selección e ir ganando puntos con Otoniel Olivas, para que lo tome en cuenta de cara al partido del 27 de marzo“, explicó Mora durante una transmisión en vivo.

Bonilla lleva 2 goles en 8 partidos con el Tren del Norte en el Clausura 2026. (Foto: Real Estelí)

“Seguro que Bonilla se va a mantener dentro de la lista de convocados, al igual que Barrera, Quijano, Acevedo. Son los jugadores de más experiencia”, añadió el reportero de ESPN. Para Olivas será clave tener disponible al ariete, máxime tomando en cuenta las bajas que padece: además de Arteaga, no podrá contar con Ariel Arauz, Henry Niño, Marvin Fletes y Harold Medina por lesión.

