El Moyo Contreras recibió la sentencia del Fantasma Figueroa que compromete su futuro en Comunicaciones

Comunicaciones inició su pretemporada en medio de una dura reestructuración para el equipo. Luego de terminar en el último puesto del Torneo Apertura 2025, la junta directiva se vio obligada a modificar el rumbo. Deben salir de esta crisis.

Marco Antonio Figueroa arribó a la institución para ser el nuevo director técnico, ante la necesidad de sumar puntos en el campeonato venidero. Su proyecto fue compatible con la búsqueda de las autoridades. Ya se encuentra manos a la obra.

Bajo la lupa del Fantasma están todos los futbolistas de la plantilla crema, con la posibilidad de quedarse para sumar o continuar su carrera en otro club. Entre el cúmulo de nombres, por supuesto, aparece el histórico José Manuel Contreras.

Comunicaciones en vilo: dura sentencia del Fantasma Figueroa al Moyo Contreras

El Moyo Contreras tiene 39 años, pero aún no piensa en el retiro de la actividad profesional. Se siente bien y cree tener mucho para aportar a la plantilla, por lo que está dispuesto a pelear para quedarse. Marco Antonio Figueroa fue sincero.

“Si él tiene la capacidad de jugar como a mí me gusta, va a jugar. Si no puede tener la capacidad e intensidad, no va a jugar y puede tener mil años aquí en el club. Yo no me caso con nadie”, comunicó Figueroa respecto a las chances de Contreras.

José Manuel Contreras es uno de los máximos ídolos de Los Cremas. Disputó un total de 663 partidos oficiales hasta el momento, dentro de los cuales marcó 88 goles y otorgó 37 asistencias. Está dispuesto a todo para prolongar su marca.

La declaración que estremece a Comunicaciones (El Pelón GT).

Fantasma Figueroa ya trabaja en la plantilla blanca de 2026

Marco Antonio Figueroa arribó a Comunicaciones después de dirigir la Selección de Nicaragua entre febrero del 2022 y noviembre del 2025. Durante ese tiempo, mantuvo un total de 41 cruces y sacó un promedio de 1.34 puntos por cada uno.