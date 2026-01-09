Fantasma Figueroa confirma la noticia sobre los refuerzos más esperados en Comunicaciones: “Ya están listos”

Comunicaciones inició su año con un duro proceso de reestructuración. Luego de quedar último en el Torneo Apertura 2026, el rumbo del barco debe modificarse lo antes posible. Están obligados a salir cuanto antes de esta crisis institucional.

El arribo de Marco Antonio Figueroa dio inicio a una serie de grandes cambios establecidos por la junta directiva. Bajo sus órdenes, empezó un trabajo distinto para la plantilla de cara a la venidera temporada. Todo ellos deben estar al 100%.

Figueroa pidió refuerzos para su plantel. El propio Fantasma confirmó que van a ser atacantes, debido a que el punto débil en el equipo blanco está en el ataque y habló de que los mismos están muy cerca. Serían sus refuerzos más esperados.

Comunicaciones aguarda por sus primeros refuerzos aprobados por el Fantasma

Según confirmó en rueda de prensa, Marco Antonio Figueroa tiene a una firma de distancia a los futbolistas que le pidió a la junta directiva. Prontamente van a sumarse a Comunicaciones y serán presentados oficialmente frente a la afición.

“Ya los pedí. Desde que llegué, estoy en eso. Los directivos son los que anuncian, yo no anuncio. Les puedo asegurar que tres jugadores ya están listos. Eso fue ayer, en mi última reunión con los directivos. Los jugadores ya están apalabrados”, dijo.

“Los jugadores ya están listos. Solamente, es cosa de aquí al lunes para que puedan hacer arribo aquí a la ciudad. Todos para arriba. Necesitamos goles, así que todos van a ir para arriba. Los tres nombres son para arriba”, sentenció el Fantasma.

