Motagua se mete en los planes de Wanchope y confirma la noticia que no va a gustar nada en Saprissa

Motagua ha confirmado una noticia que toda su afición estuvo pendiente y que no gustará mucho alSaprissa de Paulo Wanchope.

Luis Fernando Vega ha firmado su renovación por dos años con Motagua y rechazó una oferta que tenía de los Morados de Costa Rica.

A Vega le costó alrededor de 63 días para tomar su determinación final y fue alargar su vínculo con el ciclón, al equipo llegó el 15 de mayo de 2023.

Con esto, Wanchope se quedó con las ganas de tener al central de laselección de Honduras, y a poco días para el cierre del mercado debe apuntar a otros nombres.

Comunicado de Motagua sobre Luis Vega

El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la renovación de contrato del defensor central, Luis Vega, quien a sus 23 años seguirá defendiendo con orgullo los colores de nuestra institución.

Vega, es un zaguero con un alto sentido del profesionalismo, y dedicación. Poseedor de una enorme intuición que le permite estar siempre bien ubicado, su juego aéreo y su capacidad para jugar tanto de central como de lateral izquierdo, lo hacen un jugador versátil que además es efectivo cuando se suma al ataque.

Con esta renovación, reafirmamos nuestra confianza en su crecimiento continuo y en el rol importante que desempeña dentro de la plantilla que seguimos fortaleciendo con visión, trabajo y ambición.

¡Nos alegra seguir contando contigo, Luis!

El periodista de Fútbol Centroamérica, Álvaro De La Rocha, ha confirmado que la propuesta de renovación estaba realizada por parte de Motagua hace ocho días, pero el defensa estaba esperando una oferta del extranjero que nunca llegó o al menos no convenció.

De esta forma Motagua apuntala una de las zonas más blandas que tiene en el actual Apertura 2025 de la Liga Nacional donde solo suma un punto en cuatro juegos disputados.

En la Copa Centroamericana, curiosamente se va a jugar el pase ante Saprissa de visitante, en este encuentro se puede dar el re-debut de Luis Vega.

