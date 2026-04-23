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FFH expone los destinos exóticos con futbolistas hondureños en el radar de Francis Hernández

Más allá de Estados Unidos, Canadá o España, la FFH tiene en la mira a futbolistas hondureños que juegan hasta en Asia.

José Rodas

Por José Rodas

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Francis Hernández se encuentra actualmente de gira por Europa. Foto: Diario Más.
Francis Hernández se encuentra actualmente de gira por Europa. Foto: Diario Más.

El talento de jugadores con pasaporte hondureño está en diferentes países y el trabajo de Francis Hernández podría expandirse por las diferentes latitudes del mundo más allá de Europa y América.

Así lo dio a conocer el director de Selecciones Menores de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Ariel Bustamante en una entrevista con Diario Diez en la que aseguró que joyas hondureñas hay incluso, en Asia.

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Bustamante confirmó que los talentos hondureños están en países de Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica, por lo que ya están trabajando en el objetivo de verlos y reclutarlos.

Los exóticos países

“España, Bélgica, Portugal, Suiza. Aparecieron jugadores en Asia también, están jugando porque hay padres allí. De lo que hoy Estados Unidos, por supuesto, que tiene la mayor parte. Sudamérica tiene jugadores también, hay jugadores en Uruguay, Argentina y Canadá”, aseguró Bustamante.

El directivo también señaló que también han aparecido jóvenes hondureños en Qatar, hijos de pilotos hondureños que decidieron residir en ese país junto a su familias.

“Hay pilotos en la aerolínea que se radican en esos lugadres y su chico juega en las academias de allá y ese fútbol ha crecido muchísimo, sobre todo en niveles de entrenamiento”, amplió.

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Según Bustamante, a nivel de sub-17 son al más de 60 los jugadores mapeados en categorías 2009 y 2011 y el 60% de ellos ya han sido contactados por la FFH.

“Les damos seguimiento a través de audio y de video. Nosotros captamos los videos, tenemos plataformas para hacerlo. En algunos casos que las plataformas no llegan, les pedimos que nos manden un partido completo”, explicó Bustamente sobre el filtro que se sigue con los jóvenes.

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Mientras tanto, Francis Hernández continúa, junto al entrenador José Francisco Molina, en Europa visitando los diferentes destinos en los que han detectado el talento catracho.

Se espera que ambos estén de regreso al cierre de abril y brinden un reporte sobre lo alcanzado en la extensa gira de trabajo.

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