“Quise llevármelo”: Jesús Casas defiende a José Francisco Molina y revela la verdadera razón por la que Honduras lo eligió como DT

En Honduras, las dudas saltaron cuando José Francisco Molina fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección absoluta, siendo ahora su primera experiencia en el banquillo de un combinado nacional.

Molina fue una elección del nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Francis Hernández, quien también sostuvo pláticas con el entrenador Jesús Casas al que conoció en la Selección de España.

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Casas también compartió en “La Roja” con Molina que en ese entonces era el director deportivo de esa selección; aunque estaba ligando constantemente en la fase técnica-táctica.

Así lo contó Jesús Casas en una entrevista EXCLUSIVA a Fútbol Centroamérica en la que dio detalles sobre las características de “Moli” como entrenador al que considera capacitado para dirigir en cualquier parte del mundo.

Ahora en Honduras, el DT español ya puso manos a la obra visitando los diferentes estadios para presenciar los partidos del Clausura 2026 de Liga Nacional.

Se espera que José Molina haga oficial su primera convocatoria el próximo 20 de marzo para encarar el amistoso ante Perú el 31 del mismo mes.

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Las palabras de Jesús Casas sobre José Molina

¿Qué concepto tiene sobre José Francisco Molina, quien fue nombrado entrenador de la selección de Honduras?

“Es una persona que ha convivido con grandes entrenadores, y yo coincido mucho con su enfoque. De hecho, quise llevármelo a Irak, pero no se dio la circunstancia. Creo que tiene una gran preparación técnica y táctica. Está perfectamente cualificado para ser seleccionador de cualquier equipo del mundo. Los resultados marcarán el éxito o fracaso, pero por conocimiento y por valía, está más que capacitado”.

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José Francisco Molina trabajó de cerca con Luis Enrique en la selección de España. Foto: RFEF.

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¿Puede la afición hondureña confiar en que José Francisco Molina se dedicará al máximo por el buen funcionamiento de la selección?

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“No tengo ninguna duda. Es una persona que ama el fútbol, que se hace respetar. Está perfectamente cualificado y, como digo, los resultados no van a ser por falta de preparación ni motivación, sino porque el fútbol es impredecible”.

“Creo que es un entrenador equilibrado. Los técnicos españoles no siempre son vistos como “jugones”, pero Molina defenderá mucho el balón. Apostará por un buen fútbol, porque tiene jugadores para hacerlo, pero sin descuidar lo defensivo. Está muy capacitado para adaptarse a las características de los jugadores disponibles en Honduras”.

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¿Y cómo describiría usted el estilo de juego de José Francisco Molina?



“Creo que es un entrenador equilibrado. Los técnicos españoles no siempre son vistos como “jugones”, pero Molina defenderá mucho el balón. Apostará por un buen fútbol, porque tiene jugadores para hacerlo, pero sin descuidar lo defensivo. Está muy capacitado para adaptarse a las características de los jugadores disponibles en Honduras”.

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José Francisco Molina fue presentado como DT de Honduras el pasado 3 de marzo. Foto: FFH.