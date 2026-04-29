La drástica petición de Noel Valladares al técnico José Francisco Molina y que sacude a Honduras

Noel Valladares fue mundialista en dos ocasiones con la Selección de Honduras, también su trayectoria a nivel de clubes lo coloca como uno de los legendarios con voz autorizada para levantar la voz y dar su opinión sobre la actualidad del fútbol nacional.

En esta ocasión, Valladares envió un directo mensaje al entrenador José Francisco Molina a quien le sugirió el regreso de Luis “Buba” López y la convocatoria de Onán Rodríguez, actual segundo portero de Olimpia.

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Desde la perspectiva de Valladares: Edrick Menjívar, “Buba” López, Onán Rodríguez y Luis Ortíz, son los cuarto arqueros que deben seguir el proceso de La H.

Al mismo tiempo, Valladares pidió a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que le den tiempo al nuevo DT, ya que los cambios sustanciales no se pueden dar en tan solo seis meses de trabajo.

El arquero también consideró que a Honduras puede llegar José Mourinho, pero si los jugadores no cambian la mentalidad, el resultado será el mismo que se ha venido dando durante los últimos años marcados por los fracasos.

Las palabras de Noel Valladares

Pide regreso de “Buba” y que convoquen a Onán Rodríguez

“Mejívar está haciendo las cosas bien, ha tenido un buen repunte en la selección y pues ya eso lo apunta a él como el mejor, ¿verdad? Pero también hay arqueros muy buenos, como el caso de Buba López, que todos sabemos que todavía tiene muchas cosas que darle a la selección y a gran España o donde juegue”.

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“Y así podemos ver también los que vienen atrás, el caso de Ortiz, el de Onan Rodríguez, pero ahorita él es el que tiene la jerarquía, él es el que tiene el mayor bagaje, y pues se apunta como para el mejor”.

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Los cuatro porteros que deberían convocar

“Con los guardametas, bueno, obviamente que Buba y Mejívar tienen que estar. Si nos ponemos a analizar todos los arqueros de la liga, ellos son los más referentes”.

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“Y después tenemos que poner a Ortiz y también ha estado Onan, pues que por ahí está jugando esporádicamente , por ahí también está en Olimpia, pero es un arquero con mucha proyección, que hay que tenerle seguimiento. Entonces yo creo que por ahí pueden estar los cuatro arqueros en la selección”.

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Sobre José Francisco Molina

“Con solo el hecho de mencionar Europa y todo eso, ya es algo bueno. Entonces esperemos que le den el tiempo, esperemos que lo dejen trabajar, porque cambiar la mentalidad de un jugador o cambiar el estilo de juego no es de un día para otro y lo pudimos ver en los equipos: los entrenadores que vienen necesitan más de seis meses para poder más o menos armar un equipo”.

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“No sé el plan, la planificación que tenga la federación, si es que tiene planificación, con este cuerpo técnico. Entonces habrá que esperar, y con solo el hecho de que son de Europa, pues algo bueno tienen que traer y enseñarnos algo bueno”.

Proceso de años

“Es que son procesos, y a veces uno no puede decir, y más en el fútbol. Qué bueno fuera que seis meses, pero en el fútbol se torna un poco difícil. Porque, ¿cuánto tiempo va a tener a los jugadores de la selección para poderlos entrenar, para saber qué es lo que va a enseñarles, qué es lo que él quiere?”

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“Va a trabajar con los de la liga, pero cuando vengan los de afuera, ¿cómo va a ser? O sea, es algo un poco complicado, pero ahí la base es dejar trabajar y darle tiempo al cuerpo técnico”.

Lo que debe cambiar en La H

“Es que mire, aquí puede venir el mejor, Mourinho o quien sea, pero si la mentalidad no cambia, si la forma de trabajar no cambia, si el estilo de juego no cambia, lo mismo va a ser”.

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“Ya podemos traer aquí a un director técnico de élite, pero si él tiene el poder de convencimiento, ¿verdad?, va a hacer que los jugadores jueguen bien y que ganen. Eso nunca se sabe, como decía el maestro”.

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