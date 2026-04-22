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José Francisco Molina enfrenta sorpresivo aviso que altera sus planes de convocatoria para el amistoso ante Argentina

El DT español encara un nuevo "problema" en la preparación del amistoso ante Argentina. Atención a lo que se reporta.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina tendrá que ir preparando su listado de cara a los próximos amistosos en junio. Foto: FFH.
José Francisco Molina tendrá que ir preparando su listado de cara a los próximos amistosos en junio. Foto: FFH.

A menos de dos meses que la Selección de Honduras encare su próximo amistoso ante Argentina; José Francisco Molina recibió una grata noticia que podría impactar en la próxima convocatoria.

Se trata del regreso de Nixon Cruz, figura del Real España que ha destacado por su atractivo estilo de juego encarador y atrevido para generar ocasiones de gol en el equipo de Jeaustin Campos.

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Cabe recordar que fue el pasado 6 de marzo cuando Nixon Cruz se sometió a una cirugía de los meniscos de su rodilla izquierda tras haberse lesionado en el duelo ante Platense en la primera vuelta del Clausura 2026.

Cruz podría convertirse en uno más de los jóvenes que han debutado en la Selección Mayor de Honduras con Molina en el banco. En el empate ante Perú lo hicieron cinco futbolistas con destacada nota.

La joya de Real España podría convertirse en una de las sorpresas de José Francisco Molina para el amistoso que sostendrá ante la selección campeona del mundo en Texas, Estados Unidos.

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El regreso del jugador de 19 años se dio en tiempo récord; ya que los reportes estimaban que estaría fuera de los terrenos de juego por al menos dos meses.

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Nixon Cruz hizo su aparición este 22 de abril en el triunfo de Real España 2-0 sobre Platense por la jornada 20 del campeonato catracho.

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