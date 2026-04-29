Erick Puerto fija su postura y da respuesta definitiva a Olimpia ante el interés de ficharlo

Durante los últimos días surgieron rumores que colocan a Erick Puerto como el delantero que Olimpia buscará fichar de cara a la siguiente temporada de la Liga Nacional y con miras a la Copa Centroamericana.

El interés del club más ganador de Honduras es real, pero los más recientes informes revelan que el jugador ya tendría una respuesta definitiva al club merengue.

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El periodista Esteban Guerrero aseguró a través de su cuenta de X que, aunque Olimpia quiere sumar al jugador; Puerto tiene como prioridad ser legionario, situación que pone en alerta a clubes de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

La prioridad de Erick Puerto

“Erick Puerto es interés de Olimpia, pero no hay contactos. Siguen de cerca la situación. La opción de ser legionario está presente, si no es Europa podría ser USA o Sudamérica. ‘Yio’ quiere ser legionario y eso se le busca, es su prioridad”, escribió.

El jugador de 24 años cuenta con las estadísticas que lo convierten en una gran oportunidad de mercado. En el torneo anterior alcanzó las 17 dianas y en el Clausura 2026 ya suma ocho.

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También formó parte de la última convocatoria de la Selección de Honduras con José Francisco Molina y logró sumar minutos en el amistoso ante Perú que culminó 2-2.

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Lo cierto es que, para Olimpia es una prioridad reforzar el frente de ataque para pelear a nivel internacional. Con Jerry Bengtson en el cierre de su carrera, un Yustin Arboleda que no pasa por su mejor momento y con Jorge Benguché con mal torneo, no ajusta para hacer frente en Centroamérica.