Jeaustin Campos se ilusiona: Real España tiene lista su arma secreta para eliminar al Xelajú de la Copa Centroamericana

Jeaustin Campos ha recibido una de las mejores noticias antes de enfrentar a Xelajú en la Copa Centroamericana.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos recibió una buena noticia en el Real España.
A Jeaustin Campos le han llegado buenas noticias para la Copa Centroamericana, esto después de la victoria 3-0 de Real España 3-0 sobre Choloma en la Liga Nacional de Honduras.

El técnico tico y sus dirigidos ahora se ponen el chip del torneo de la Concacaf, donde enfrentarán al Xelajú MC de Guatemala en las semifinales.

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga tras jugar las Eliminatorias de Concacaf

Para este encuentro, Campos recibió una buena noticia y es que viene de uno de los jugadores que la afición de La Máquina más quiere.

¿Qué jugador de Real España le ha dado una buena noticia a Jeaustin Campos?

Se trata de Roberto Osorto, el joven volante ha vuelto a una convocatoria luego de superar una fractura de clavícula que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

Y no solo eso, al minuto 62′ por Gustavo Moura, el volante ya comienza a tener rodaje importante para el cierre de campeonato con los aurinegros. Jeaustin Campos seguro está muy feliz.

“El Conejo” está listo para volver a las canchas y ante Xelajú puede ser una de las armas secretas de Campos para poder clasificar a la final de la Copa Centroamericana.

Recordemos que Osorto ha venido mejorando su nivel a tal grado de levantar el interés de algunos equipos de Europa. Supera la lesión, espera volver al nivel que tenía y ayudar a su Real España.

Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Xelajú debe estar alerta, ya que Osorto es uno de los jugadores más habilidosos que tiene Real España, visión y un armado de juego que pocos pueden presumir.

La Máquina recibe la visita de los guatemaltecos este miércoles 22 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Roberto Osorto está listo para tener minutos ante Xelajú tras recuperarse de su lesión.

