“Un fiasco”: Panameño que juega en grande de Centroamérica tiene decepcionada a la afición que exige su salida del club

Jorge Serrano no atraviesa por su mejor momento en Motagua, su rendimiento ha venido en declive en comparación a su inicio con el club que actualmente dirige Javier López.

Una página de aficionados de Motagua compartió su punto de vista sobre la actualidad de Serrano, a quien describieron de momento como un fiasco y decepción.

“Un fiasco, una completa decepción si no levanta nivel pues gracias y adiós”, comienza diciendo la publicación de la página Mundo Motagüense.

La página que cuenta con más de 90 mil seguidores recordó que Panamá está a solo cuatro meses de disputar el Mundial United 2026 y pese a eso, Jorge Serrano no hace un esfuerzo por elevar su rendimiento.

Los aficionados se quedan con la primera temporada de Serrano, quien fue pieza clave para que el equipo se enfocara en ganar su decimonoveno título.

Lo que dicen los aficionados

“Si hay un jugador que ha decepcionado rotundamente en este inicio de torneo es Jorge Serrano”.

“Su selección está a cuatro meses de jugar la Copa del Mundo y el jugador no hace méritos para llamar la atención y buscar que lo convoquen al contrario, hace todo lo opuesto para que lo ignoren en la selección de Panamá”.

“Si tener la oportunidad de jugar un mundial con tu país no te motiva, realmente nada lo hará, cada que tiene el balón se quiere llevar a medio equipo rival, finge mucha falta, pierde balones absurdos que luego se convierten en contragolpes”.

“Como dice el titular: Un completo desastre”.

“La primera temporada fenomenal, siendo pieza clave para la Copa 19, pero después de eso fue inexistente hasta hoy en día, juegue de titular o de cambio da prácticamente lo mismo, no aporta absolutamente nada. Un carrito loco no sirve”.

“Aquí no vivimos de recuerdos, si no levanta nivel pues gracias y adiós”.