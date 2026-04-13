Jeaustin Campos lo borra de Real España y ahora se convierte en rival directo: “No sirve para nada”

Real España mantiene su liderato en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, con 31 puntos, dos más que Olimpia y Motagua, que tienen 29.

En el último encuentro, empataron 1-1 contra Lobos UPNFM, lo que les impidió ampliar su ventaja en la clasificación. Sin embargo, salieron molestos del campo tras el partido.

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Hugo Viegas, asistente de Jeaustin Campos, representó al entrenador en la conferencia de prensa, ya que el tico fue suspendido por 4 jornadas tras sus declaraciones en contra de los árbitros y del FVS (Football Video Support).

Viegas mostró su malestar, pues considera que el arbitraje una vez más perjudicó a Real España y aseguró que le informará a Campos que eliminarán el FVS de la institución. No lo utilizarán más.

Jeaustin Campos elimina el FVS de Real España

“Las tarjetas que nos dan, voy a decirle a Jeaustin que no las presentemos, porque cada vez que desafiamos, no sirve para nada. Está claro, vimos en las repeticiones que hubo contacto en el área, pero el árbitro lo consideró leve. Le voy a pedir al cuarto árbitro que no me entregue más tarjetas, porque nunca nos favorecen”, dijo Viegas en la conferencia.

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Además, el asistente de Campos indicó que Real España apelará la sanción impuesta al tico, esperando que la pena sea reducida en los próximos días. Lo cierto es que La Máquina está muy caliente por la situación.

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