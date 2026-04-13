“Equipos pequeños”: Saprissa y Herediano reciben la crítica más feroz en Honduras por culpa de Jeaustin Campos

Jeaustin Campos presentó su renuncia del Real España, pero luego rectificó y decidió quedarse hasta el final del torneo. Sin embargo, la situación no ha mejorado, ya que ha sido blanco de duras críticas.

Campos ha señalado en varias ocasiones la actuación del arbitraje, alegando que algunos equipos son beneficiados, lo que ha sido interpretado por muchos como una actitud quejumbrosa de su parte.

Recientemente, ha recibido una crítica inesperada de un personaje que, actualmente, trabaja como analista y representante de jugadores, pero que en el pasado jugó para el Marathón, donde vivió días gloriosos. Este es Edgardo Simovic, quien, en una fuerte crítica, calificó a Campos como un “fantasma” y afirmó que solo ha dirigido a “equipitos”, entre ellos Saprissa y Herediano.

Dos grandes de Costa Rica reciben feroz crítica por parte de Jeaustin Campos

“Después de ver lo que vi, decidí revisar su currículum. Pensé que este muchacho había dirigido a la Juventus o al Bayern Múnich, pero en realidad, ha dirigido equipos pequeños (‘equipitos’). A mí me pueden decir que jugué en cualquier equipo, sí, jugué en equipos desastrosos, pero nunca salí a gritar, ni a tirar tarjetas al aire, ni a señalar a la cámara. La verdad es que es un fantasma”, expresó Simovic.

A pesar de la crítica, Jeaustin Campos sigue siendo un destacado entrenador y exfutbolista costarricense, reconocido como uno de los técnicos más laureados de su país. Con una vasta trayectoria, ha ganado 7 títulos de primera división en Costa Rica (6 con Saprissa y 1 con Herediano) y ha dirigido en Bolivia, Puerto Rico y Honduras, donde asumió el mando del Real España en 2024.

Simovic no se detuvo allí y afirmó que el tico debería estar agradecido por la oportunidad que le estaban brindando de trabajar en Honduras.

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“Debe estar agradecido con Honduras, con la federación, con la liga y con el Real España, porque tiene trabajo. Si otros entrenadores hondureños hicieran siquiera el 10% de lo que él hizo, ya estarían fuera. Lo que veo es impotencia, porque cuando pierde un partido, no sabe a quién culpar”, concluyó Simovic.

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