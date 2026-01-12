Jeaustin Campos es sorprendido por Nixon Cruz y toda Honduras ya conoce la decisión que tomó

Honduras vio como en 2025, Nixon Cruz fue uno de los grandes talentos que explotó tras su paso por la segunda división y por consiguiente su transferencia a Real España.

En La Máquina, bajo las ordenes de Jeaustin Campos, el extremo supo ganarse ser titular y un jugador clave para el entrenador costarricense.

Ahora bien, hace unos días se informó que Montevideo Wanderers de Uruguay, firmó a Darlin Mencia, defensor que busca su crecimiento, este mismo equipo ha buscado a Nixon Cruz y ha recibido una respuesta del jugador.

Nixon rechazó marcharse al fútbol uruguayo, porque su intención es salir campeón con el Real España y así marcharse hacia el exterior.

Cruz quiere conseguir el mismo objetivo por el que fue contratado Jeaustin Campos y también en este 2026 compiten en la Concachampions.

En las últimas horas, el que Nixon haya rechazado la oportunidad de ir al extranjero ha sido muy criticado por aficionados de Real España.

