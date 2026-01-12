“Golpazo al Olimpia”: se confirma una de las peores noticias tras ganar la Copa 40 en Honduras

En Olimpia no todo es felicidad, el conjunto Albo ha recibido una mala noticia este lunes 12 de enero de uno de sus mejores jugadores que se fue del club para este 2026.

Dereck Moncada fue presentado como nuevo futbolista del Inter de Bogotá de la primera división de Colombia, equipo al que va a préstamo antes de unirse al Necaxa, dueño de su ficha.

ver también “Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

“Dereck Moncada (18 años) firmó con el Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia. El catracho se suma a la lista de hondureños por el balompié cafetero cuyo último nombre fue Rubilio Castillo con el Deportivo Pereira”.

Dereck Moncada se fue gratis de Olimpia

Lo que nadie fue esperó fue el mensaje de Gustavo Roca, el periodista hondureño tituló la noticia como “un golpazo para Olimpia”

“Golpazo a las arcas del Olimpia este movimiento que no representará NADA EN LO ECONÓMICO al club albo por concepto de transferencia”.

ver también “Quiere jugar contra el América”: el golpe con el que Olimpia sacudiría a todo Motagua en Honduras

Olimpia no recibió un solo lempira por concepto de traspaso y dejaron ir a una de sus mejores perlas gratis. Raro que le suceda esto a un club como el blanco.

Publicidad

Publicidad