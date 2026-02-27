La Selección de El Salvador tendrá su primer amistoso del mes en una jornada fuera de la fecha FIFA. Este será contra un combinado Sub-23 del Pachuca. Se disputará el próximo 3 de marzo en el Estadio Hidalgo.

Para esta presentación, el Bolillo Gómez convocó apenas a dos legionarios, mientras que el resto de la lista está formado por futbolistas de la Liga Mayor de El Salvador. Uno de los que se desempeña en el extranjero es Jefferson Amaya, quien formó parte del anuncio desde la Fesfut.

La nómina del Bolillo Gómez para enfrentar a Pachuca Select.

El otro nombre de los legionarios se desconocía hasta hoy. El técnico de La Selecta llamó a Geonathan Barrera, portero que se desempeña en los Dorados de Sinaloa, equipo que pertenece a la segunda división del fútbol mexicano.

El Salvador podría tener una pelea con Estados Unidos y México

Barrera cuenta con triple nacionalidad. Nació en Estados Unidos y también puede representar a México y El Salvador. Por este motivo, el Bolillo Gómez tomó la decisión de convocarlo para seguirlo de cerca.

A sus 21 años, ya tuvo participación con el primer equipo de Dorados. En este 2026, fue titular en los empates contra Alteños y Venados. El nacido en Utah fue importante para evitar la derrota de su club. Anteriormente, jugó para la Sub-23 de Tijuana.

Este viernes, tras conocerse su nómina para el seleccionado mayor, Barrera fue reconocido por el plantel de Dorados en el camerino. Fue aplaudido y felicitado por sus compañeros. El portero se sumará este domingo a trabajar bajo las órdenes del Bolillo Gómez.

