En la mira del Bocha Batista: tres joyas extranjeras que quieren jugar en la Selección de Costa Rica

La Selección Sub-20 de Costa Rica tuvo un debut inmejorable en las Clasificatorias de Concacaf, imponiéndose ante las islas Sint Maarten con un inapelable 12-0.

Sin embargo, como los partidos de este certamen regional (que sirve para obtener un boleto al Campeonato Sub-20 de Concacaf) no se disputan en fecha FIFA, el conjunto dirigido por Randall Row no pudo contar con algunos de los juveniles que más ilusión generan de cara a un futuro en el que Fernando “Bocha” Batista será el DT de la Selección Mayor.

Ya sea porque los clubes no los cedían o lo hacían pero con pocos días de antelación a la competencia, tres joyas nacidas en el extranjero pero que cuentan con pasaporte costarricense no formaron parte de la goleada ante los caribeños. En Fútbol Centroamérica te contamos quiénes son.

Tres promesas extranjeras que ilusionan a La Sele

Sean Albritton Chacón

Nacido el 2 de mayo de 2007 en Dallas, Texas, Sean Albritton Chacón es un centrodelantero con raíces costarricenses que se presenta como una de las promesas más interesantes para el futuro de la ofensiva nacional.

Con 18 años, Albritton mide 1,83 metros y pesa 75 kilos; su carrera comenzó en las ligas menores de Estados Unidos antes de dar el salto a la Selección Sub-17 de Costa Rica.

Sean Albritton ya tiene experiencia con el uniforme patrio (Instagram).

Su debut internacional fue en el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF 2023, donde se destacó anotando 2 goles en 3 partidos. Con su imponente presencia física, es un delantero ideal para el juego aéreo. Actualmente, juega en Fairfield University, en la NCAA, categoría de fútbol universitario en Estados Unidos.

Isaac Brown-Samper

Nacido el 18 de febrero de 2007 en Norwich, Connecticut, el joven lateral izquierdo estadounidense pero de sangre tica ha jugado en las academias Evolution Soccer Qatar y City Football Schools en los Emiratos Árabes Unidos.

Su primer paso por un equipo profesional fue en el Austin FC II (MLS Next Pro), y anteriormente había jugado en las categorías inferiores de Sassuolo y Ascoli en Italia. Actualmente defiende el uniforme de los Badgers (tejones) de la Universidad de Wisconsin, que también compite en la NCAA.

Brown-Samper jugó en Medio Oriente, Italia y Estados Unidos (Instagram).

Luca Allegra

Nacido el 10 de diciembre de 2007 en Cesena, Italia, Luca Allegra es otro de los nombres que empieza a aparecer en el radar de la Fedefútbol gracias a su ascendencia tica.

A pesar de haberse formado íntegramente en el sistema juvenil italiano, el atacante ya tuvo contacto con los procesos de selecciones menores de Costa Rica, participando de algunos microciclos de trabajo.

Luca Allegra, delantero del Cesena U18 (Cesena).

Con 17 años, 1,80 metros de altura y 74 kilos, Allegra se desempeña como delantero en el Cesena U18. Su perfil responde al de un nueve clásico, fuerte físicamente, con buena capacidad para atacar los espacios dentro del área y resolver jugadas en pocos toques.

