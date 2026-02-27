José Francisco Molina no asumió como DT y Francis Hernández deja una advertencia que hace eco en Honduras

La Selección de Honduras nombró a su nuevo entrenador este viernes 27 de febrero. José Francisco Molina ha sido el elegido por la Federación de Fútbol y Francis Hernández.

El director deportivo, en una entrevista con Diez ha dado a conocer el por qué confió en su compatriota para el proyecto y también dio a conocer las advertencias que le ha dado.

Lo que dijo Francis Hernández sobre José Francisco Molina

¿Cómo eligieron a José Francisco?: “Nos decidimos por Molina por todo, hemos llevado a cabo un trabajo muy exhaustivo entre la selección, la Comisión de Selecciones y mi trabajo a la hora de las entrevistas con los candidatos, y en el conjunto de todo lo que necesitábamos para el proyecto, entendimos que Molina era el indicado y por eso nos hemos decidido por él”, comenzó contando Francis Hernández.

¿Desde cuándo comenzaron los contactos?: “Ya llevamos bastante tiempo en conversaciones, igual con otros candidatos, fui muy transparente con todos, les expliqué cuál era el proyecto integral que teníamos para ellos en la FFH y conforme hemos ido obteniendo información y compartiendo todo lo que conllevaba este proyecto hemos ido tomando decisiones hasta la decisión. Todos los perfiles son buenos, con los que hablamos, son magníficos profesionales, pero lo que buscábamos era muy concreto y que se adaptara perfectamente en todos los sentidos al proyecto integral que queríamos a medio y largo plazo, es decir cada profesional tiene su momento y entendimos que era el momento de José Francisco Molina”.

¿Qué cuerpo técnico trae?: “Esto será algo que iremos dando a conocer poco a poco, tenemos un cuerpo técnico que se irá incorporando al trabajo y trataremos de hacer partícipe a mucha gente y entre ellos a profesionales hondureños. No es un cuerpo técnico de selección absoluta, sino que de categorías inferiorestambién todos trabajaremos juntos por supuesto respetando cada parcela y cada competencia que tenga cada uno de los técnicos, pero será un trabajo global y conjunto. Implicará integrarse en un proyecto integral desde la base. Posiblemente venga con su asistente de confianza y poco a poco se irán integrando los demás”.

¿Cuándo llega a Honduras?: “Esperamos tenerlo posiblemente el lunes 2 de marzo esté aterrizando en Honduras. Pronto se les comunicará también cuándo será su presentación. Estamos muy contentos y podemos contar con un seleccionador que conoce el proyecto y que tenía mucha ilusión y muchas ganas de venir, porque entendía lo que era el proyecto, lo hemos elegido porque reunía todo lo que andábamos buscando”.

Advertencias por el cual lo eligieron: “Yo diría tres puntos claves”

El entendimiento del proyecto.

El momento, es decir, que quisiera estar con nosotros en este momento con la energía y la ilusión suficiente para sumarle al proyecto.

El conocimiento del contexto, estamos hablando de un técnico que ha dirigido a clubes con éxito, pero con cuatro años de experiencia como director deportivo en España y marcando unpoco las directrices y trabajando en el día a día con los seleccionadores, conoce el contexto a la perfección y para mí eso fue fundamental”.

Convocatoria para juego ante Perú: “El seleccionador tendrá plenas competencias para decidir la nómina y la lista, pero nosotros creemos en el trabajo en equipo y toda ayuda que tenga el técnico, que tenga yo, es bienvenida. Las competencias serán de él y las decisiones pasarán por él y lo que tenemos que hacer es respetarlas”.