Confirmado por Concacaf: Motagua recibe la notificación que no quería escuchar a horas de jugar con Alajuelense por la Copa Centroamericana

Finalmente ha llegado la anticipada semana que trae consigo los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Motagua será el primer club hondureño en hacer su presentación y lo hará nada más y nada menos que ante el reinante bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense.

Las ´Águilas´ buscarán asaltar este martes el Alejandro Morera Soto y llevarse un resultado que les permita soñar con meterse en las semifinales del certamen.

Sin embargo, la historia no está de su lado en cuánto a antecedentes se refiere y ha sido la propia Concacaf en recordarlo.

¿Cómo está la serie histórica entre Motagua y Alajuelense?

El duelo entre el ´Ciclón´ y los ´Manudos´ es de alto voltaje y así lo demuestran las estadísticas ya que este enfrentamiento reúne a los únicos dos equipos que han alcanzado los Cuartos de Final en las tres primeras ediciones de la Copa Centroamericana.

Este será el la segunda vez que se verán las caras en la Copa CA y el octavo cruce en toda la historia.

Es en ese marco que Alajuelense tiene una impresionante marca a su favor ante Motagua: está invicto y acumula seis triunfos con un empate en los siete partidos previos.

El primer enfrentamiento por la Central American Cup se dio el 31 de agosto de 2023 y fue una paliza de los rojinegros como local: triunfo 5-1 con doblete de Joshua Navarro y goles de Doryan Rodríguez, Michael Barrantes y Johan Venegas, para el equipo hondureño anotó Agustín Auzmendi.

Alajuelense le recetó un histórico 5-1 a Motagua la última vez que se enfrentaron. (Foto: Concacaf)

Si bien ese es el último duelo entre ambos, fue en fase de grupos, si a eliminatoria directa se refiere la última ocasión que decidieron en un “mata-mata” fue en 1992.

Fue por la Segunda Ronda del Grupo I de la Copa de Campeones de Concacaf en 1992. El 25 de abril fue el primer partido en Costa Rica y la Liga se impuso 3-1 con doblete de Richard Smith y uno más de Alfonso Durán, mientras que por el cuadro azul marcó Fabricio Pérez.

La vuelta se jugó 4 días más tarde, el 29-abril en el Estadio Nacional y finalizó con un nuevo triunfo manudo por 0-2 gracias a los goles de Alexander Víquez y Juan Carlos Arguedas que sentenció un marcador global 5-1.

¿Cómo le va a Motagua en la serie contra rivales Ticos?

Lo cierto es que Javier López tiene un reto titánico y buscará ser apenas el tercer DT de Motagua en eliminar a un rival de Costa Rica.

Lo cierto es que de los tres grandes de Honduras, el ´Mimado´ es el que peores registros tiene ante rivales costarricenses a los que se ha enfrentado en 12 series de partidos de ida y vuelta en torneos internacionales.

De esas 12 llaves, Motagua fue eliminado 10 veces y solo en 2 ocasiones logró avanzar de ronda: 1974 ante Cartaginés con marcador global de 3-0 y el recordado 2-1 ante Saprissa en la final de la Copa INTERCLUBES 2007.

Motagua solo ha vencido a clubes de Costa Rica en dos ocasiones, una fue en 2007 para levantar su único título internacional.