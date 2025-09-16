Jeaustin Campos da la cara en medio de la crisis y deja claro cuál es el objetivo principal de Real España

El entrenador de Real España, Jeaustin Gerardo Campos, dio la cara tras un nuevo partido sin poder ganar de su equipo.

El ´Aurinegro´ acumuló su quinto partido sin triunfo en Liga Nacional y las alarmas se comienzan a encender a una semana del cruce copero ante Plaza Amador.

¿Qué fue lo que dijo Jeaustin Campos tras un nuevo empate?

El ´Matatán´ habló en conferencia de prensa y se quejó del arbitraje del partido ante Génesis (1-1) por el penal en contra que le sancionaron.

“Un partido controlado, viene una jugada que no es penal y me parece que hay un fuera de juego que no sancionan aunque eso es un poco más apretado. El penal si es indiscutible que no es, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones todos los partidos, en todos los estadios”, inició.

Para Campos Madriz su equipo ha merecido mejores resultados de los que ha obtenido recientemente en el Apertura 2025.

“Venimos de jornadas de merecer mucho más en resultados; en Tegucigalpa con Motagua, el de Juticalpa, Victoria, que realmente merecíamos mucho más futbolísticamente hablando pero la idea es recomponer”.

Consultado por lo que se le viene a Real España que es el cruce de Copa Centroamericana ante Plaza Amador, el DT declaró:

“Recuperar a los muchachos, recuperar a Jhow que salió con un golpe aunque no es nada de qué preocuparse. Lo mismo con Moya, Moura y Dixon que son jugadores que lo primordial es la Centroamericana y que ellos están al punto. Evaluaremos si les damos minutos el fin de semana (…) queremos seguir soñando.”

Real España en el Apertura 2025

Real España se encuentra en 7ma posición en el Torneo Apertura; la ´Máquina´ enfrentará a Lobos el domingo y posteriormente se prepara para el cruce copero ante el cuadro panameño.

Los catedráticos solamente han ganado 3 partidos de 9 posibles en el torneo liguero.

