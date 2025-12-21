Machillo Ramírez lo aprobó: Alajuelense cierra su primer refuerzo para 2026 en medio de los festejos por la 31

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez no perdió tiempo tras la conquista de la ansiada estrella 31 frente al Deportivo Saprissa y ya dejó encaminado su primer movimiento pensando en la temporada 2026.

El conjunto rojinegro se impuso con autoridad al vencer 3-1 al Saprissa en el partido clave de la final del Torneo Apertura 2025. Ese triunfo permitió a La Liga cerrar la serie con un marcador global de 5-3 y coronarse campeón nacional.

¿Cuál es el primer refuerzo de Alajuelense para 2026?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Kenneth Vargas se convertirá en nuevo refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense en condición de préstamo por un año, procedente del Heart of Midlothian.

De acuerdo con la información, el movimiento se concretará en enero, cuando el futbolista pueda hacerlo formalmente, ya que aún mantiene contrato con el Club Sport Herediano, aunque el acuerdo con los manudos ya estaría cerrado de palabra.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Sobre este escenario, el Machillo Ramírez ya perfila lo que será su planificación a corto plazo, al contar con su primer refuerzo de cara al Clausura 2026.

A la espera del anuncio oficial, la Liga Deportiva Alajuelense comienza a moverse en el mercado tras la histórica conquista de la estrella 31, con el objetivo de sostener el nivel competitivo y defender el título recién obtenido.