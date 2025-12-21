“Significa mucho”: el mensaje de Michael Barrantes para Alajuelense que le echa sal a la herida de Saprissa

En medio de la celebración de la Liga Deportiva Alajuelense y con el clásico rival aún digiriendo el golpe, las palabras de Michael Barrantes resonaron con fuerza en el entorno morado.

Barrantes dejó un mensaje cargado de significado para la Liga Deportiva Alajuelense, que no solo refuerza el orgullo por lo conseguido, sino que también reaviva la rivalidad histórica al tocar una fibra sensible en Deportivo Saprissa.

Alajuelense logró romper una larga espera al coronarse campeona con su estrella número 31. El conjunto rojinegro venció 3-1 a Deportivo Saprissa en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025, cerrando la serie con un global de 5-3 y confirmando el título nacional con una actuación sólida y convincente.

ver también Machillo Ramírez le puso plazo a su segunda etapa en Alajuelense tras darle la 31: “Quiero…”

¿Qué dijo Michael Barrantes luego de que Alajuelense conquistara la 31?

Michael Barrantes expresó su satisfacción tras la conquista de la estrella 31 por parte de Alajuelense, destacando la importancia del título tanto a nivel colectivo como personal.

Michael Barrantes – Alajuelense

“Para mí significa mucho porque ahora estoy trabajando en la institución, estoy muy agradecido con ellos porque me abrieron las puertas y obviamente feliz porque la institución consigue algo que hace rato venía buscando“, afirmó Michael Barrantes.

Publicidad

Publicidad

El recorrido de Michael Barrantes explica el peso de sus palabras y las reacciones que generan. Muy querido por la afición del Deportivo Saprissa, donde fue protagonista y ganó varios títulos importantes, ahora el volante cerró su carrera como futbolista en la Liga Deportiva Alajuelense y se mantiene como asistente e la Sub-13 rojinegra.