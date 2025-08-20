Es tendencia:
Los impresionantes números de Jorge Benguché que ilusionan a Olimpia y Honduras; el ´Toro´ mete miedo en Costa Rica

El delantero ilusiona en Honduras con su gran momento futbolístico.

Jorge Benguché está en un gran momento.
Las Eliminatorias de Concacaf brindaron un grupo de muchísima historia y rivalidad cuando Honduras y Costa Rica fueron emparejados para buscar un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Catrachos y Ticos se posicionan como los grandes favoritos para pelear mano a mano por la clasificación a United 2026.

Además, hondureños y costarricenses comparten grupo con Haití y Nicaragua.

Jorge Benguché ilusiona a Honduras

A solo 16 días del pitazo inicial en la Tercera Ronda Eliminatoria, la expectativa comienza a crecer.

Son poco más de dos semanas las que separan el primer encuentro que tendrá a Honduras en Haití y a Costa Rica contra Nicaragua.

Por el lado del equipo de Reinaldo Rueda hay serias preocupaciones en defensa por diferentes motivos, pero en ataque parecería que un delantero comienza a levantar la mano.

Se trata de Jorge Renán Benguché que está teniendo un inicio de semestre espectacular con Club Olimpia Deportivo.

El ´Toro´ se ha preparado de gran manera tanto física como futbolísticamente para ser una de las opciones importantes en ataque de la H.

Eso se está viendo traducido en rendimientos individuales y en datos ya que tiene unos números impresionantes en Liga y Copa Centroamericana.

Benguché registra 7 partidos jugados en todas las competencias (4 por liga, 3 de Copa CA) dónde anotó 6 goles.

El ´9´ del León además tiene más goles que partidos en el torneo internacional: 4 gritos sagrados en 3 encuentros.

Tweet placeholder
Jorge Renán es, además, el máximo goleador histórico del Olimpia en la CCAC con 7 anotaciones.

Es así como el artillero se posiciona como el delantero en mejor forma y con mejores números a días de iniciar la Eliminatoria.

Choco Lozano (0 goles en México), Romell Quioto (pretemporada), Bryan Róchez (pretemporada) y Luis Palma (1 gol) son las otras opciones en ataque para la Bicolor.

Honduras enfrentará a Haití el 5 de agosto en Curazao y recibirá a día 9 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los goles de Benguché en la Copa Centroamericana

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
