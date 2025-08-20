Los impresionantes números de Jorge Benguché que ilusionan a Olimpia y Honduras; el ´Toro´ mete miedo en Costa Rica

Las Eliminatorias de Concacaf brindaron un grupo de muchísima historia y rivalidad cuando Honduras y Costa Rica fueron emparejados para buscar un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Catrachos y Ticos se posicionan como los grandes favoritos para pelear mano a mano por la clasificación a United 2026.

Además, hondureños y costarricenses comparten grupo con Haití y Nicaragua.

Jorge Benguché ilusiona a Honduras

A solo 16 días del pitazo inicial en la Tercera Ronda Eliminatoria, la expectativa comienza a crecer.

Son poco más de dos semanas las que separan el primer encuentro que tendrá a Honduras en Haití y a Costa Rica contra Nicaragua.

Por el lado del equipo de Reinaldo Rueda hay serias preocupaciones en defensa por diferentes motivos, pero en ataque parecería que un delantero comienza a levantar la mano.

Se trata de Jorge Renán Benguché que está teniendo un inicio de semestre espectacular con Club Olimpia Deportivo.

El ´Toro´ se ha preparado de gran manera tanto física como futbolísticamente para ser una de las opciones importantes en ataque de la H.

Eso se está viendo traducido en rendimientos individuales y en datos ya que tiene unos números impresionantes en Liga y Copa Centroamericana.

Benguché registra 7 partidos jugados en todas las competencias (4 por liga, 3 de Copa CA) dónde anotó 6 goles.

El ´9´ del León además tiene más goles que partidos en el torneo internacional: 4 gritos sagrados en 3 encuentros.

Jorge Renán es, además, el máximo goleador histórico del Olimpia en la CCAC con 7 anotaciones.

Es así como el artillero se posiciona como el delantero en mejor forma y con mejores números a días de iniciar la Eliminatoria.

Choco Lozano (0 goles en México), Romell Quioto (pretemporada), Bryan Róchez (pretemporada) y Luis Palma (1 gol) son las otras opciones en ataque para la Bicolor.

Honduras enfrentará a Haití el 5 de agosto en Curazao y recibirá a día 9 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los goles de Benguché en la Copa Centroamericana

