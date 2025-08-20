Los impresionantes números de Jorge Benguché que ilusionan a Olimpia y Honduras; el ´Toro´ mete miedo en Costa Rica

Las Eliminatorias de Concacaf brindaron un grupo de muchísima historia y rivalidad cuando Honduras y Costa Rica fueron emparejados para buscar un boleto a la próxima Copa del Mundo.
Catrachos y Ticos se posicionan como los grandes favoritos para pelear mano a mano por la clasificación a United 2026.
Además, hondureños y costarricenses comparten grupo con Haití y Nicaragua.
Jorge Benguché ilusiona a Honduras
A solo 16 días del pitazo inicial en la Tercera Ronda Eliminatoria, la expectativa comienza a crecer.
Son poco más de dos semanas las que separan el primer encuentro que tendrá a Honduras en Haití y a Costa Rica contra Nicaragua.
Por el lado del equipo de Reinaldo Rueda hay serias preocupaciones en defensa por diferentes motivos, pero en ataque parecería que un delantero comienza a levantar la mano.
Se trata de Jorge Renán Benguché que está teniendo un inicio de semestre espectacular con Club Olimpia Deportivo.
El ´Toro´ se ha preparado de gran manera tanto física como futbolísticamente para ser una de las opciones importantes en ataque de la H.
Eso se está viendo traducido en rendimientos individuales y en datos ya que tiene unos números impresionantes en Liga y Copa Centroamericana.
Benguché registra 7 partidos jugados en todas las competencias (4 por liga, 3 de Copa CA) dónde anotó 6 goles.
El ´9´ del León además tiene más goles que partidos en el torneo internacional: 4 gritos sagrados en 3 encuentros.
Jorge Renán es, además, el máximo goleador histórico del Olimpia en la CCAC con 7 anotaciones.
Es así como el artillero se posiciona como el delantero en mejor forma y con mejores números a días de iniciar la Eliminatoria.
Choco Lozano (0 goles en México), Romell Quioto (pretemporada), Bryan Róchez (pretemporada) y Luis Palma (1 gol) son las otras opciones en ataque para la Bicolor.
Honduras enfrentará a Haití el 5 de agosto en Curazao y recibirá a día 9 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.