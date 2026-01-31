Olimpia le quitó fichaje a Motagua y Javier López toma una decisión con un jugador que querían fuera del club

El Fútbol Club Motagua ha tenido un mercado de fichajes muy activo, su fichaje estelar ha sido Rodrigo de Olivera que viene de marcar 19 goles con el Olancho FC y es su carta fuerte para poder conseguir la Copa 20 en Honduras.

Otros jugadores llegaron, algunos se fueron y la afición ha visto como Javier López ha tomado una decisión con un futbolista que muchos querían fuera del conjunto azul.

Javier López lo vuelve a inscribir, a pesar de que lo querían fuera

Marlon Licona es un histórico en Motagua, levantó varios títulos como titular, pero su ciclo parecía terminado para este 2026. El arquero sonó para irse, pero ahora regresa para cumplir su contrato.

El vínculo vence en 2026 y Motagua, que quería a Onán Rodríguez como su reemplazo, vio como el aquero prefirió fichar por Olimpia, el máximo rival del Azul Profundo.

Ya con el torneo avanzado, Motagua ha decidido inscribir a Marlon Licona, que será el segundo de Luis Ortíz, arquero titular.

Su contrato finaliza en junio, y es casi un hecho que no lo renovarían, lo que representaría su adiós oficial al equipo que lo vio nacer.

